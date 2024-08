El Ministerio del Interior recibió propuesta para obtener Pegasus, el software israelí usado en presunto espionaje ilegal

“El narcotráfico es más complejo, tiene otros recursos y debemos tener más inteligencia en esto. No voy a decir nada nuevo en algo que los senadores que hoy están en la oposición y hasta hace pocos años estaban en el gobierno saben. No tenemos elementos tecnológicos para hacer escuchas a narcotraficantes. El Guardián no es un instrumento eficaz para eso”, dijo Heber ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado. “Hoy muy pocas veces puede ser usado, y no digo que sea obsoleto, pero casi lo digo, porque en los tiempos en que estamos viviendo realmente El Guardián no es una gran herramienta tecnológica como para poder intervenir y hacer escuchas a distancia y escuchas en los teléfonos”.

Al hablar sobre el tema, Heber señaló que la Policía no cuenta con los instrumentos necesarios para ciertas operaciones y que su cartera deberá buscar la forma de encontrar los recursos económicos para acceder a nuevos productos. “Es una tarea de gestión. Es parte de la gestión ver cómo hacemos nosotros para tener elementos eficaces y la inteligencia necesaria para atacar el gran contrabando”, concluyó.

Silenciar

Bajo la coordinación de Forbidden Stories —una organización sin ánimo de lucro de medios de comunicación con sede en París— y con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, en la investigación publicada el domingo 18 participaron más de 80 periodistas de 17 medios, entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung y The Washington Post.

El Proyecto Pegasus, como fue denominado el trabajo periodístico, se centra en uno de los productos estrella de NSO Group, desarrollador de tecnología israelí que otorga licencias de software a gobiernos y agencias de seguridad. Su software Pegasus permite infiltrar el teléfono de los objetivos y proporcionar a los clientes el acceso a sus mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos.

Amnistía Internacional sostuvo que la investigación deja al descubierto “información detallada sobre la selección de dirigentes mundiales, figuras políticas, activistas de derechos humanos y periodistas como posibles objetivos” del software. “El Proyecto Pegasus pone al descubierto que el software espía de NSO Group es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo fueron nombrados como los presuntos clientes de NSO Group.

La filtración de datos sobre la que trabajó la investigación incluyó un listado de más de 50.000 números de celular que, se estima, eran los objetivos de interés de los clientes de NSO Group.

La empresa israelí emitió un comunicado ayer miércoles en el que describe las acusaciones como una “campaña mediática planificada“. NSO Group ya había sido criticada en 2019 por situaciones similares. En todas las ocasiones la empresa respondió que sus productos y servicios buscan combatir el terrorismo, el crimen y la seguridad pública,y que de haber infracciones a la ley se trata de un uso ilegítimo por parte de los clientes, que en ese caso están violando las condiciones de los contratos.

Información Nacional

2021-07-21T20:33:00

2021-07-21T20:33:00