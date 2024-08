El Partido Colorado puede crecer en las elecciones porque durante los últimos dos gobiernos el Frente Amplio “no hizo nada”

—En la elección pasada fui a la interna para competir, no para ganar. Sabía que Pedro iba a ganar, pero me parecía bien importante que hubiera una línea batllista clara en el Partido Colorado.

—¿Y hoy cómo es la situación?

—Hoy es otra cosa. Nosotros estamos con otra posibilidad. Hoy tenemos que trabajar todos para que el Partido Colorado crezca. Pretendemos que haya una interna competitiva; cada vez que algún posible candidato anuncia que va a estar, para mí es muy importante. Para mí es muy importante que Sanguinetti encabece un grupo aunque no vaya a ser candidato, para mí es muy importante que Ernesto Talvi entre en la actividad política liderando un grupo, para mí es muy importante que (Fernando) Amado compita por su andarivel, y nosotros vamos a estar como hemos andado siempre. Es cierto, es bien distinta esta elección respecto a la anterior, en la que iba por mantener un grupo batllis­ta y en esta vamos a intentar ganar la interna.

—¿Cree que el Partido Colorado puede crecer en esta elección?

—Creo que hay posibilidades. Para que el Partido Colorado crezca tienen que pasar unas cuantas cosas. La primera es que tengamos una buena interna. El segundo paso es estar unidos todos la noche de la interna. Todos los precandidatos tenemos que estar atrás del ganador de la interna. Ya lo he dicho: si gano la interna, voy a elegir a alguien del sector que salga segundo, porque pretendo que en esa fórmula de unidad esté representado todo el partido. Después creo yo que el tercer paso es marcar una corriente batllista con ideas claras. Tenemos que decirle a la población lo que somos y lo que queremos. Uruguay necesita cambios fundamentales en muchas áreas y tenemos que ser claros en eso. Si marcamos esa línea de centro, esa línea batllista, y las propuestas nuestras son claras, estoy seguro que vamos a crecer.

—¿Por dónde puede venir ese crecimiento?

—Veo hoy al Frente Amplio mal. Veo un Frente Amplio que ha desilusionado, que hace diez años que no hace nada. En los últimos dos gobiernos, Mujica y Vázquez pretendieron cambiar la educación. Ninguno hizo nada, ninguno pudo hacer nada, ninguno tuvo la capacidad para enfrentar a los sindicatos de la educación. Ninguno de los dos tuvo capacidad para cambiar las políticas en materia de seguridad que han fracasado estrepitosamente. El Frente no puede hacer ni siquiera un tratado de libre comercio con Chile. El Frente sigue apoyando regímenes como el de Cuba y Venezuela. Estoy seguro de que hay decenas, cientos de miles de frentistas que tienen una enorme desilusión con esas cosas. Lo que tenemos que hacer es trabajar con muchísimas ganas y claridad para que cientos de miles de colorados y batllistas, que no se sintieron representados por el Partido Colorado, vuelvan. Tenemos que abrir esa puerta con ideas claras, con actitudes claras para que esa gente pueda volver al partido. Ese es el gran desafío que tenemos.

—Usted dice que quiere volver a traer el voto batllista al Partido Colorado. Pasaron casi 18 años desde que ganaron la última elección, ¿sigue existiendo ese voto batllista o ya es un voto frentista? ¿Qué queda de eso realmente?

—Es un voto que va y viene. Va a haber una desilusión del Frente y tenemos que mostrarnos con ideas claras. La gente se fue por algún motivo, la gente no creyó en el partido.

'Veo hoy al Frente Amplio mal. Veo un Frente Amplio que ha desilusionado, que hace diez años que no hace nada'

—¿Le parece que se depuró el partido?

—Vamos a ver. Nosotros tenemos que mostrar cosas claras. Hay batllistas que están dispuestos a volver si ven algo distinto, algo que les guste, y en eso tenemos que trabajar todos.

—Usted mencionó la situación de la seguridad, que hoy aparece como la principal preocupación de la población y hay sectores de la sociedad que demandan más mano dura. ¿Cómo sería la visión del batllismo?

—Creo que lo primero que debemos tener en claro es que las penas hay que cumplirlas. Cuando uno se entera de un asesinato y luego encuentran al homicida y tenía dos antecedentes por rapiña y un homicidio, ¿cómo está suelto? Tenemos problemas en la Policía, Bonomi ha fracasado totalmente, pero también tenemos problemas en la Justicia, y en muchos casos habrá que modificar algunas leyes, como con la libertad anticipada.

—El senador blanco Jorge Larrañaga propuso una reforma constitucional para que los militares colaboren con la Policía y permitir, entre otras cosas, los allanamientos nocturnos a los hogares. ¿Dónde se ubica ante esos planteos?

—Creo que el camino es aplicando la ley. Creo que hay leyes suficientes. De la reforma de Larrañaga, tiene sentido la posibilidad del allanamiento nocturno, con las debidas garantías. El resto de la reforma son leyes.

—¿Está de acuerdo con los que dicen que blancos y colorados deberían juntarse?

'De la reforma de Larrañaga, tiene sentido la posibilidad del allanamiento nocturno, con las debidas garantías. El resto de la reforma son leyes'

—Creo que el próximo gobierno tiene que ser de coalición.

—Coalición es distinto a concertación.

— Concertación, no. Ni ir juntos. Cada partido tiene su identidad y tenemos derecho a pensar distinto en muchos temas. También tenemos derecho a pensar lo mismo en otros. Por ejemplo, creo que la mayoría del Partido Nacional quiere abrir el país al mundo. Creo que la mayoría del Partido Nacional, al igual que nosotros, quiere reformas importantes en la educación; creo que la mayoría del Partido Nacional, al igual que nosotros, no está conforme con lo que pasa en la seguridad. Por supuesto que tenemos puntos en común, pero no es necesario hacer un acuerdo previo o ir todos juntos, es más, creo que sería negativo. Creo que se votaría menos. El ejemplo que tenemos con la Concertación en Montevideo, los candidatos sacaron menos votos que blancos y colorados sumados en octubre. No me parece que sea un instrumento que junte más votos, ni que refleje la realidad, porque son partidos distintos. Lo que se ha hecho y se puede hacer son acuerdos para el balotaje.

—¿Y cómo observa la movida de Sanguinetti de reunirse con Larrañaga y Lacalle Pou?

—Creo que Sanguinetti­ tenía la necesidad de hacerlo y está bien. Sanguinetti fue representando a un sector del partido y no está en el Senado y no conversa ni habla con los referentes de otros partidos. Yo hablo todos los días con referentes de todos los partidos. Muchas veces hablamos para discrepar, pienso más parecido a algunos que a otros, pero creo que en el próximo gobierno se va a tener que dialogar para sacar el país adelante. Sanguinetti lo que fue a hacer fue empezar ese diálogo que él tenía atrasado y se quiso poner al día.

—¿Un gobierno de coalición con el Frente Amplio es inviable?

—Hay sectores del Frente Amplio con los cuales podríamos hacer una coalición, pero hay otros que son enormemente conservadores. Los sectores de izquierda radical o los de más a la izquierda no quieren cambiar nada.

Información Nacional

2018-06-07T00:00:00

2018-06-07T00:00:00