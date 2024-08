El Partido Colorado tiene que marcar “un perfil propio” y no ser “un socio excesivamente sobrio” de la coalición

—Sí. Ese equipo debería estar conformado por todos los sectores con representación legislativa que en este momento participamos de la coalición. Cabildo no está conformado por sectores, en el Partido Colorado somos tres y en el Partido Nacional ha habido algunas eventuales nuevas puntuaciones de los sectores, pero no estamos hablando de mucha gente en ningún caso.

—¿Y la campaña a favor de la LUC debe estar exclusivamente llevada adelante por partidos políticos? El Frente Amplio va a coordinar con el PIT-CNT, sindicatos y otras organizaciones de la Intersocial…

—Tiene que haber áreas de acercamiento con la sociedad civil. Esa comisión tiene que tener tentáculos para llegar a toda la sociedad civil.

—¿Qué organización de la sociedad civil se imagina que pueda colaborar con esto?

—Dentro de los sindicatos puede haber algunos que tienen que ser llamados a comprender con nosotros lo que es la LUC. Rompe los ojos la realidad del sindicato policial. De concretarse el referéndum, lo podría afectar. También los sindicatos que se vinculan con las empresas de seguridad, que la LUC también les otorga potestades. Además, los gremios rurales o todos aquellos vinculados al agro. La LUC da enormes potestades a la persona que está en el medio rural para defenderse de agresiones.

—El senador Gustavo Penadés dijo la semana pasada que la estrategia? de no salir a confrontar mientras se recolectaban las firmas contra la LUC fue correcta y aseguró que las firmas iban a estar de todas maneras. ¿Discrepa con esa lectura?

—Fue errónea. Hubo poquitos que estuvimos desde el principio haciendo campaña a favor de la LUC en prensa escrita, radial, televisiva, y en mi caso particular, también en la cuenta de Twitter. Había, lamentablemente, como una especie de estrategia general de no plantear temas concretos de la LUC. Si una persona te copa las calles, te habla con la gente durante un año y tú estás callado, eso es una ventaja que nadie puede discutir que existió. Nos llevan un año de ventaja. Hubo error de cálculo de que no se iba a llegar a las firmas. A las firmas se llegó. Hoy se calcula que no van a tener un resultado bueno quienes impugnan la LUC. Yo estoy en esa misma línea de pensamiento, pero a seguro se lo llevaron preso. Hay que preparar un equipo bien aceitado para defender la LUC y no solamente en la parte organizacional y presupuestal, sino también en la conceptual: si hoy empiezo a preguntar sobre artículos de la LUC conceptuales, no solamente la población a escala general desconoce lo que tiene la LUC, sino que me atrevería a asegurar que aun dentro del ambiente parlamentario, en el propio ambiente de los 99 diputados y los respectivos senadores, no tenemos un conocimiento fehaciente y profundo de la LUC todos nosotros.

—La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay denunció que muchos de los abusos policiales a los detenidos se dan a raíz de un cambio incluido en la LUC que lleva de dos a cuatro horas el tiempo que tienen los policías para indagar un hecho antes de comunicárselo a Fiscalía. ¿Por qué se produjo ese cambio?

—Hasta por temas administrativos era necesario el cambio. Antiguamente lo que tenía la Policía eran 24 horas de indagatoria antes de este código. De 24 horas se redujo a dos horas para la comunicación con el fiscal. Y ahora se amplía a cuatro. Quiere decir que, de todas formas, frente a aquellas 24 horas que se consideraban excesivas —yo tengo mis dudas de que lo fueran— estamos hablando de que una sexta parte es ahora lo que está vigente. La Policía necesita horas de trabajo antes de comunicar al fiscal para organizar los tantos; se necesita organizar los tiempos para no estar enloquecidos atrás de la comunicación con el fiscal. Y la comunicación con el fiscal no es fácil. Muchas veces está atendiendo otras cosas y a veces no escucha necesariamente el teléfono. Ahora la LUC agrega además las declaraciones voluntarias del indagado en Policía. Si hay declaraciones voluntarias del indagado al policía, cuando se llama al fiscal, debe tener un mínimo de sustancia de lo que está trabajando, porque el indagado puede declarar sin presencia del fiscal ni de los abogados defensores. Los abogados defensores que hoy se quejan de determinados tratos a las personas indagadas son los que tampoco quisieron estar presentes en la indagatoria policial. Eso fue un tema muy discutido hace años cuando el código vio la luz. Si empezamos a repartir responsabilidades, tenemos varias.

—¿Y usted cree que esas denuncias son infundadas?

—Si el año pasado hubo denuncias de abusos policiales que luego se comprobó que eran infundadas, puedo suponer que algunas de estas denuncias también deben ser infundadas. También puedo suponer que hay otras fundadas. Siempre la actuación policial ha sido objeto de críticas por parte de quienes se ven involucradas en ella. Esto no es de ahora. Durante 15 años de gobiernos del Frente Amplio existieron manifestaciones de exceso. Siempre puede haber excesos. Usted me puede preguntar: “¿Cree que hay excesos?”. ¡Sí! Hay delitos, excesos donde participa la policía. He sido fiscal y he pedido el procesamiento de policías. No me extrañaría para nada la existencia de excesos. Ahora, por la LUC no es. Es producto de que siempre, en la actividad humana, puede haber excesos.

—¿Cómo evalúa el funcionamiento de la coordinación de la coalición en este casi año y medio que llevamos de gobierno? ¿Hay aspectos para mejorar?

—Hay una proyección a futuro que es lo que está faltando. Se necesita que la coalición funcione con aceite, con presencias, y no lo digo solamente yo. En la entrevista de Búsqueda la semana pasada el senador nacionalista Gustavo Penadés también insiste en que hay debes. Hay ciertas circunstancias que no se han evaluado en apariencia correctamente. Él cita en la entrevista el tema del puerto, donde no hubo las comunicaciones pertinentes. Allí el Partido Colorado ha tenido otras propuestas y se ha lamentado de llegar tarde al asado, que ya se había realizado sin su presencia, con un acuerdo entre el Partido Nacional y la empresa, y eso ha motivado críticas. Sucede que el presidente de la República, que ha conducido bien la nave de la coalición, tiene una impronta muy fuerte. Esa impronta no sé si está obstaculizando esa creación de comisiones o mesas representativas de todos los sectores.

—¿Cree que hay mucho presidencialismo en esta gestión de Lacalle Pou?

—Sí. Hay presidencialismo y una parte de ese presidencialismo es necesaria, y además está habilitado por los medios legales y constitucionales para hacerlo, pero creo que el aparato para escuchar que tiene en general todo el Poder Ejecutivo y también el Partido Nacional tiene problemas de pila. Por eso es necesario volver a lo que son las mesas representativas no solamente sobre la LUC, sino en el ámbito parlamentario.

—¿Y es suficiente que la coordinación ejecutiva-legislativa anunciada esté integrada por los coordinadores de bancada de cada partido?

—Para mí no sería correcto y representaría una tranca a los distintos sectores. Cuando hay reuniones de tus socios y no estás representado, llega un momento en el que te molesta. Y a mí en lo personal me está molestando cada vez más la falta de esa representación en muchos niveles. Beatriz Argimón en febrero de este año prometió la conformación de una mesa representativa parlamentaria para las discusiones de los temas a escala del Parlamento. Yo intervine dos veces en la reunión con el presidente e insistí que tenía que ser por sectores para que fuera verdaderamente representativa. La coalición ha tenido dos reuniones de estas características desde que comenzó el este año hasta ahora, que han sido muy terapéuticas y han evitado que luego emergieran roces mayores, pero están faltando más de esas reuniones, incluso para coordinar los proyectos de ley. Cada uno presenta proyectos por la suya, sin ninguna coordinación con el entorno, y a veces están repetidos o no es el momento oportuno para realizarlos. Es cierto que hay coordinación política de las cabezas de los partidos, pero está faltando la coordinación por sectores.

—En el ámbito parlamentario usted ha sido de los pocos en cuestionar al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. ¿Por qué hay diferencias?

—Petit es una excelente persona y tenemos muy buen trato, pero también una visión muy diferente de lo que debe ser el sistema carcelario. Él sueña con un mundo del deber ser en el momento que va a visitar a reclusos que están muchas veces en situaciones muy difíciles, y propone medidas para combatir esas situaciones muy difíciles a partir de la mayor solidaridad con esos reclusos. Sucede que los que estuvimos varios años en el negocio sabemos que hay reclusos de muy diversas categorías. Están los que ameritan que se les tienda una mano para poder obtener de ellos un proceso de rehabilitación y están los que no quieren rehabilitarse. Es una cosa que lo digo una y otra vez y nadie me contradice, pero tampoco me escucha. Hay reclusos, con todo el derecho constitucional que quieras sumarle, que dicen “no quiero rehabilitarme”.

—¿Hay reclusos que no son rehabilitables?

—No es que sean imposibles. ¡No quieren! Cuando el recluso tiene una vida que ha sido dedicada al delito desde el inicio, cuando tiene recursos económicos importantes mediante el delito, ¿cómo lo vas a convencer de que ir a las ocho horas, conseguir laburo y hacer el esfuerzo es mejor negocio que la vida de delincuente donde en un golpe de una rapiña te obtiene 20.000 dólares?

—¿Ha tenido alguna respuesta a su iniciativa para habilitar los allanamientos nocturnos?

—No. Sigo conversándolo con otros legisladores, muchos de los cuales están de acuerdo. Lo que tendría que venir de aquí es una señal de la Presidencia de la República. Ya tuve aquel inicio de un proyecto de ley que fue la modificación de la estructura de la Fiscalía por un régimen colegiado y la Presidencia dio un mensaje negativo. Con los allanamientos nocturnos sería bueno un mensaje de Presidencia de la República para ir adelante en esa línea operativa, porque además el ministro está de acuerdo. Lo conversé con él. Pero necesitamos que un presidente, que ha sido muy eficiente pero que ha demostrado estar y tomar decisiones en todos los temas, mande un mensaje en ese sentido.

—¿Sintió respaldo de la coalición y del gobierno para impulsar la reducción del IASS?

—Sí. Hubo un respaldo muchas veces a escala de esos sectores que no estamos muchas veces debidamente representados. Hubo 18 diputados que firmamos esa minuta de comunicación, así que hay representantes de todos los partidos de la coalición. Es un respaldo suficiente cuando se sabe, porque todos sabían, que no siempre iba a ser mirado con los mejores ojos por parte del Poder Ejecutivo. Era muy poquito lo que se le pedía dejar de recaudar. Sigo interpretando que sería una política inteligente del gobierno el acceder a estas peticiones. No en términos económicos, sino políticos. Se prometió y se cumple, aún dentro de esos porcentajes reducidos. Hay una masa de jubilados que confió en la coalición y dio su voto a la coalición. Ahora hay que cumplirles en algo.

—¿Cómo se siente en el Partido Colorado tras haber incursionado en la vida política?

—Aprendiendo mucho, rápidamente y, en algunas circunstancias, con algunas dificultades. Lo que pido, ruego, solicito, es que un sector que es más pequeño que los demás, tanto a escala del partido como del Parlamento, sea necesariamente más considerado.

—¿Por qué el Partido Colorado no logra despegar en las encuestas?

—El partido está, a mi juicio, con dificultades para dar un perfil propio. No puede seguir siendo un socio excesivamente sobrio en la coalición. Cabildo ha despegado con propuestas que no siempre ha acompañado el Poder Ejecutivo, pero propuestas al fin que le dan ese perfil. El Partido Colorado, con una mayor armonización de las fuerzas que lo integran, tendría a mi juicio que dar un perfil más reconocible. Y tiene elementos para dar ese perfil reconocible. Por ejemplo, el porcentaje de proyectos que aprueba el Parlamento suelen ser en mayor medida los que envía el Ejecutivo, pero hay una cantidad de organización en proyectos internos que muchas veces no ven la luz porque quedan a medio camino, y que el partido los está proponiendo. La iniciativa de reducción del IASS, por ejemplo, ameritaría haber sido conversada en la interna del partido, porque tiene una fuerza impactante. El Partido Colorado tradicionalmente defendió a los sectores más necesitados y a los jubilados, y hoy, frente a lo que representa el IASS, no ha tenido una posición orgánica como partido, e incluso ha tenido discusiones. Este tema podría ser un enorme cartel político para que el Partido Colorado tome una posición diferencial.

