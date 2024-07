El “efecto dominó” que puede provocar la “caída” de Venezuela y la “amenaza” de Estados Unidos preocupan a la izquierda continental

Buenos Aires (Federico Castillo, enviado). Había dos o tres nombres claves que cualquier conferencista astuto debía tener a bien invocar para ganarse el inmediato aplauso de una platea ya de por sí entusiasta en el Foro Internacional de Emancipación e Igualdad en Buenos Aires. Sin sorpresas, se batían palmas rabiosas y se entonaban cánticos de tribuna de fútbol cuando se traían a la mesa de debate los nombres de la presidenta argentina Cristina Fernández, o el de su esposo fallecido, el ex presidente, Néstor Kirchner. La otra figura que se la nombraba y al instante recogía una aprobación similar —o hasta más encendida— era la del también difunto ex presidente venezolano Hugo Chávez. Cualquier asunto que tuviera que ver con Venezuela era celebrado con la pasión de quien defiende una causa.

La situación del país caribeño fue casi un tema excluyente entre tanta ponencia teórica sobre los procesos políticos de América Latina. Y en ese foro organizado para destacar una década de gobiernos progresistas en la región, sobrevoló como una sombra inquietante la “amenaza” de que se vuelvan a instalar modelos neoliberales impulsados desde Estados Unidos. Lo que ocurre en Venezuela, donde el oficialismo denuncia una injerencia norteamericana desestabilizadora, fue utilizado como el ejemplo más recurrente para ponerle carne a estas advertencias, aunque también se alertó de potenciales situaciones similares en Brasil y Argentina. “Estamos dispuestos a hacer lo que sea para defender la revolución venezolana. Lo que no se les puede olvidar a muchos intelectuales, que ahora tienen miedo de defender la revolución de Chávez, es que si Venezuela se cae, el efecto dominó aplasta a toda la región. No es Venezuela, no es que Nicolás Maduro no sea inteligente, no es eso, es que el imperialismo viene con toda la fuerza”, advirtió la senadora colombiana Piedad Córdoba.