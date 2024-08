El gobierno considera que Hamas es una organización terrorista, pero depende de la ONU para listarla como tal

El desenlace no parece ser tan evidente a juzgar por las discusiones y el método de decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió el domingo 8 sin alcanzar ninguna declaración conjunta ni condena unánime de los ataques. Rusia, que es uno de los miembros permanentes de ese órgano y tiene poder de veto, no condenó las agresiones palestinas a Israel.

No es la primera vez que Uruguay está ante el problema de cómo actuar ante el terrorismo en Medio Oriente. El presidente Luis Lacalle Pou declaró en 2020, durante una reunión del Comité Judío Americano, que estaba pensando la posibilidad de que Uruguay declare que Hezbolá es una organización terrorista, aunque tenía el problema de que el país no tiene una lista propia. “He leído planteamientos de países sudamericanos que tienen su propia lista y los argumentos me resultaron muy sólidos”, dijo entonces el mandatario, aunque finalmente hasta ahora no modificó la posición.