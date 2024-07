El gobierno no ve una salida clara al conflicto del Mercosur y teme que el bloque quede “congelado” justo cuando negocia con Europa

No eran caras de alegría porque no había buenas noticias para dar. Después de varias horas de reunión los representantes de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay no lograron un acuerdo sobre el traspaso de la Presidencia pro témpore del Mercosur de Tabaré Vázquez al venezolano Nicolás Maduro. Apenas pudieron anunciar un cuarto intermedio para la “reflexión” y conversaciones entre los presidentes, según explicó el canciller Rodolfo Nin Novoa a los periodistas que el lunes por la tarde esperaban en el Palacio Santos para conocer los resultados del encuentro. Las negociaciones se retomarían el jueves, o el martes o el miércoles; o quizás la semana que viene, dijo el ministro uruguayo.