El “problema” de Vázquez es que “el que manda es José Mujica”

Dice que se deben “explorar las coincidencias” que hay en todos los partidos con respecto a esa visión ideológica y advierte que hay “una parte del Frente Amplio” que tiene “titubeos muy notorios” al momento de definir democracia y república, el primer pilar de la socialdemocracia. “Por eso no se dan cuenta que el (presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro es autoritario. Les parece más importante que sea de izquierda a que sea democrático”, sostiene. Según Mieres, esa parte del Frente Amplio es hoy la mayoritaria en la coalición y está liderada por un ex presidente, José Mujica , que le está “trancando” el gobierno a Tabaré Vázquez .

—¿En qué están marcando la cancha?

—Hemos cuestionado la falta de iniciativa en materia educativa, hemos planteado la necesidad del control del funcionamiento de la política. Acordamos y apoyamos la investigación sobre Ancap, hemos hecho varios pedidos de informes, de los que hemos tenido pocas respuestas y en algunos casos, como el de ASSE, son una falta de respeto. Nos parece muy triste que el Frente Amplio esté demostrando estas señales, que haya abuso de poder, que haya falta de respeto a los límites del poder.

—¿No hará falta una oposición que exija más?

—No; nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que las reglas de juego son las reglas de juego. Y el Frente las usa al límite de sus posibilidades. Por ejemplo, lo que están haciendo con el Presupuesto es grave. Está, por un lado, estrangulando al Poder Judicial, y casi que chantajeándolo, porque he escuchado vincular los recursos al Poder Judicial al resultado de la acción de inconstitucionalidad sobre la ley del año pasado (la 19.310, que otorga aumento a los gremios judiciales). En buen romance, están diciendo que si no votan la declaración de constitucionalidad no hay recursos, eso es absolutamente improcedente.

—¿Cómo está la relación con el resto de los partidos de la oposición?

—Hemos coincidido en muchos temas. En las negociaciones por el TISA, en cuanto a Venezuela, en el tema educativo. El problema es que en todas esas cosas, además, tenemos coincidencia con gente que está dentro del Frente pero que son subordinados. En este gobierno el que manda es José Mujica, ese es el problema que tiene Tabaré Vázquez. Por eso en 48 horas nombró al gabinete, quiso evitar la presión de una correlación de fuerzas adversas dentro de su partido. Y con eso lo único que ganó fue tener un gabinete que le responde, pero luego empieza a actuar y le trancan todo. Miro las secuencias de episodios y todas las pulseadas las ganó el mujiquismo. Porque Mujica controla más de dos tercios de la bancada del Frente Amplio y controla el aparato del partido. Acá está el problema de Vázquez. Se dice que Vázquez no está presente, Vázquez tiene un problema: tiene que acordar con aquel que no tiene muchas coincidencias. Uno siente que el gobierno ya tuviera cuatro años, no que acabara de empezar.

—¿Ese agotamiento que advierte es consecuencia de las “trancas” del mujiquismo?

—Sí. Los sectores que de alguna manera podemos llamar socialdemócratas del Frente Amplio acatan la disciplina partidaria y terminan votando cosas en las que no creen. Bancan la política educativa sabiendo que no es la de ellos, bancan el retiro del TISA y no lo cuestionan a pesar de que no están de acuerdo, bancan la reforma de Fondes, bancan no pronunciarse sobre Venezuela, aunque saben que es una situación absolutamente indecente.

—¿Y esto ocurre por falta de liderazgo de Vázquez?

—Vázquez no tiene la capacidad de liderazgo sobre su partido. En el primer gobierno era el líder del Frente Amplio, pero pasaron cinco años en que la correlación de las fuerzas cambió. Nosotros, como oposición, cometimos un error que fue dejar que Mujica violara la Constitución e hiciera campaña electoral siendo presidente. Eso le adjudicó un plus de poder en la correlación de fuerzas del Parlamento que es lo que hoy lo sostiene. Y nosotros nos callamos la boca. Lo dejamos actuar, no lo denunciamos.

—Ha insistido en crear un espacio o agenda socialdemócrata. ¿A qué se refiere?

—Partimos de esta constatación: miramos el panorama político y decimos: “Pero caramba, nosotros coincidimos en buena parte de nuestro planteo político e ideológico con gente que está en el Frente Amplio, la gente seregnista. Coincidimos con el batllismo histórico del Partido Colorado y coincidimos con gente que tiene la inspiración wilsonista”. ¿Y por qué siempre terminamos cada cual en su casillero? Exploremos las coincidencias. Pensemos juntos la educación, la inserción en el mundo, la reforma del Estado. Y eso dará para lo que dé. Después veremos si eso se traduce en una alternativa política.

—¿Cree que la investigación sobre Ancap tendrá consecuencias para el gobierno?

—Va a ser un golpe duro. Es un fracaso terrible de la gestión de una empresa pública. Se ha dicho que con la investigadora queremos cuestionar a las empresas públicas. Y es al revés: no hay peor cuestionamiento a las empresas públicas que este fracaso terrible. La empresa más poderosa del Estado está técnicamente quebrada. Me parece increíble que el Directorio de Ancap no haya renunciado, increíble. Creo que hay directores de Ancap que se tendrían que haber ido hace rato después de todas las cosas que han quedado en evidencia antes de que termine la investigación. Es increíble que el gobierno no les pida el cargo después de las cosas que han salido públicas. No existen en el mundo gerentes que están al frente de un área, proyectan una inversión y después se le desvía el 300%, el 400% ¿y se quedan? ¿Nadie les pide el cargo? Capaz hay que decirles que se vayan, si no se dan cuenta de que se tienen que ir. Es una cosa vergonzosa, y que además se nieguen a venir a una comisión investigadora del Senado, les paga el sueldo la gente y ellos tienen que responder a una pérdida de 500 millones de dólares en dos años. Es un escándalo, pero un escándalo vergonzoso.

