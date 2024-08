Empresa marítima contratada para traslados en ambulancias fue contactada para que ofreciera su servicio antes que SEMM y SUAT

Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) defenderán en el Parlamento la polémica contratación millonaria de la empresa de servicios marítimos ITHG para servicios de traslados en ambulancias, actividad para la que no está autorizada, mientras los titulares de la compañía evalúan llevar a juicio a Búsqueda tras haber divulgado el negocio.

La contratación por parte del SAME 105, unidad ejecutora de ASSE, de una empresa sin antecedentes en el sector por más de $ 500 millones, provocó rápidas reacciones en las autoridades de este organismo. El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, ha dicho que no tiene problemas en explicar la legalidad y la “transparencia” en la contratación. Las autoridades argumentan que lo que se contrataba eran “insumos” y no servicios, a pesar de que documentos públicos, facturas y correos electrónicos consignados por Búsqueda hablan de “servicios”, “horas extra” y hasta equipos de trabajo que incluían choferes, médicos y enfermeros.

El director de SAME, José Antonio Rodríguez, dijo que no se siguieron los procesos licitatorios habituales, pero todo fue legal. Añadió que si bien la empresa no está habilitada por el MSP para traslados, lo que se contrató fueron insumos. Además, planteó que no es “metier” de ASSE investigar a qué se dedican las empresas postulantes, en este caso, dedicada al sector marítimo. Este miércoles 25 agregó a Búsqueda no tener “la más mínima idea” de la “interna” de la firma, al ser consultado sobre si sabía cómo esta empresa a su vez se proveía de insumos. “Es más, en estos días vamos a hacer desde SAME una inspección técnica, porque se han dicho muchas cosas, de venta de zapatos o de verdura, así que vamos a hacer un informe serio y oficial”.

Rodríguez refiere a lo publicado por Búsqueda la semana anterior, en la que se indicaba que el domicilio fiscal de ITHG, según el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), figura donde funciona una distribuidora de calzado en el Cerrito de la Victoria. En la web, que ahora fue dada de baja, se mostraba una ubicación en la Ciudad Vieja donde en realidad hay una verdulería y frutería llamada El Boniato Loco.

En la conferencia de prensa, el director de SAME dijo que las consultas realizadas para el concurso de precios que ganó ITHG se habían realizado de forma simultánea a cuatro empresas. Sin embargo, las emergencias móviles SUAT y SEMM confirmaron a Búsqueda que no recibieron ninguna comunicación antes del 27 de mayo de 2021, cuando les pidieron precios por los servicios. Tres días antes, ITHG ya le había respondido a SAME con su propuesta de tarifa, según consta en documentos oficiales que obtuvo la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry.