En Argentina vivieron la asunción de Macri como “una revolución” y el gobierno de Vázquez aplaude las medidas del nuevo presidente

Buenos Aires (Pablo Fernández, enviado). Una mujer con rasgos indígenas llora desconsolada. Se abraza a las rejas de la Casa Rosada y grita. “Argentina, Jesús te ama”, dice la vincha que cubre su frente. Los parlantes explotan con el tema “No me arrepiento de este amor”, de la cantante de cumbia Gilda. La multitud en Plaza de Mayo reclama por su baile típico. Arriba, en el balcón, Mauricio Macri dice que no puede. Que la banda presidencial no lo deja lucir sus pasos. Y que le había prometido a la presidenta chilena Michelle Bachelet, que si bailaba lo haría con ella. Los gritos son más fuertes y el flamante jefe de estado argentino cede. Su mujer, Juliana Awada, queda inmóvil. Sonríe ante la multitud y él baila por detrás. Ensaya unos movimientos muy tímidos, pero la tentación le gana. Se quita la banda que cruza su pecho y ahora sí, el baile se desata a lo largo de todo el balcón presidencial.