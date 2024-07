En cumbre que debatió sobre la corrupción y Venezuela, Uruguay votó el acuerdo final pero fue el único que se mantuvo en silencio

Lima (Juan Pittaluga, enviado). México, Guatemala, Panamá, Perú, Brasil, Venezuela , Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Paraguay... La lista es larga, podría seguir y no se trata solamente de enumerar los países que asistieron a la VIII Cumbre de las Américas. Todas esas naciones, en mayor o menor medida, sufrieron el año pasado actos de irregularidad pública, muchos relacionados a sobornos de funcionarios en el caso Odebrecht. En la lista, profundizada por el diario peruano El Comercio el sábado 14, también está Uruguay, incluido en el artículo por la renuncia como vicepresidente de Raúl Sendic “en medio de denuncias por el mal uso de fondos públicos”.

No sorprende entonces que ante un 2017 salpicado por corrupción en buena parte de los gobiernos americanos, la cumbre, desarrollada en Lima, llevara como lema “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Menos sorprende aún si justamente el anfitrión, Perú, vivió semanas atrás la renuncia de un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, por la supuesta compra de votos de congresistas a cambio de obras públicas. El nombre de la cumbre parece tratarse del inicio de un intento de lavado de cara general a escala continental, que tuvo como eje la firma unánime de un documento donde los gobiernos se comprometen a fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y el combate de ese delito en todo el hemisferio.

En el documento, los 33 países que lo aprobaron por consenso admiten que la corrupción ha tenido un “impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos” de sus poblaciones, debilitando su gobernabilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Algunos jefes de Estado así lo manifestaron luego en sus comparecencias en la sesión plenaria, donde la autocrítica y la promesa de gestiones más abiertas quedó en ciertas situaciones perdida entre los discursos sobre la crisis de Venezuela, la guerra en Siria y la relación Cuba-Estados Unidos. En ese marco, la delegación uruguaya, liderada por el presidente Tabaré Vázquez , prefirió no intervenir y abocarse, además de a la elaboración y aprobación del documento final, a reuniones bilaterales enfocadas en la seguridad nacional y el avance de acuerdos comerciales.

Vázquez arribó el viernes 13 a la noche e inició su agenda temprano al día siguiente en el Centro de Convenciones de Lima, que hospedó la cumbre. Arribó cerca de las 8:30 para la foto oficial, donde aprovechó los instantes previos para dialogar con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y abrazar efusivamente al presidente chileno Sebastián Piñera. Luego de la foto se sentó en la sesión plenaria acompañado por el canciller Rodolfo Nin Novoa, al lado de la representación de la Organización de Estados Americanos (OEA) liderada por Luis Almagro.

Ambos, luego, debieron retirarse para mantener encuentros con los presidentes de Argentina, Brasil, Costa Rica y México. En las cinco horas de duración de la sesión Uruguay fue, junto a Nicaragua —que no envió ni a su presidente ni a su canciller—, el único país que no habló entre los 33 participantes, a diferencia de otras cumbres de las Américas (2005 en Mar del Plata, 2015 en Ciudad de Panamá) en donde Vázquez sí hizo uso de la palabra. “Lo principal de la cumbre fue la declaración que se aprobó”, argumentó el presidente a Búsqueda sobre la decisión de Uruguay de no ser orador. Dos días antes Nin Novoa había representado al país en el grupo de revisión que negoció el texto sobre corrupción, donde se pide a los gobiernos “autonomía e independencia judicial”, “desarrollar una cultura de transparencia”, “educación cívica”, “promover códigos de conducta para los servidores públicos” y “mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión gubernamental”.

Lo cierto es que, más allá de que fue colocada como elemento central del debate, por momentos la corrupción quedó en un segundo escalón, tapada en la dicotomía continua que significa Venezuela en la región. Pese a que Maduro no fue invitado a Lima, las presentaciones para atacarlo o defenderlo fueron frecuentes y encontraron nuevamente una clara división: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú liderando un bloque de 16 países; Bolivia y Cuba, el otro, junto a naciones caribeñas y esgrimiendo como parte de su razonamiento la injerencia internacional de Estados Unidos, “comprobada” por su reciente bombardeo a Siria.

Uruguay se mantuvo al margen y decidió no apoyar la declaración elevada por las primeras naciones, que por falta de consenso no logró emitirse como posición oficial de la cumbre. Allí se pide al gobierno de Venezuela que ofrezca garantías de “un proceso libre, justo, transparente y democrático” en las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo, pues cualquier proceso que no cumpla esas condiciones carecerá de “legitimidad y credibilidad”.

“El gobierno uruguayo ya fijó su posición con anterioridad a esta declaración y es de conocimiento público”, expresó Vázquez al respecto, consultado por Búsqueda. En marzo, horas antes de la renuncia de Kuczynski, Vázquez le escribió al entonces presidente peruano para que revea la posibilidad de invitar a Maduro a la cumbre, descartada luego de que Maduro adelantara las elecciones presidenciales y suspendiera el diálogo con la oposición.

“Los conflictos se solucionan con diálogo franco y los problemas de la democracia con más democracia”, dice Vázquez en la carta. “Esté a la altura de las circunstancias y sea lo que el hermano pueblo peruano desea y merece como anfitrión. Las exclusiones, lejos de ayudar a superar diferencias y resolver problemas, los gravan. Le exhorto a reconsiderar la decisión adoptada”.

