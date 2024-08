En la educación de los pobres “competimos con el narcotráfico”

A continuación, un resumen de la entrevista de Aristimuño con Búsqueda.

—¿En qué medida la pandemia cambió las prioridades del gobierno para la educación?

—Quizás soy demasiado optimista, pero yo no resigno nada de los planes que teníamos como nuevo gobierno de la educación. Nuestras prioridades centrales se mantienen.

—Entonces, ¿no habrá una revisión de los planes y de los programas?

—No. Hay emergentes que la crisis pone en evidencia: hay más estudiantes que abandonan el sistema que en condiciones “normales”. En ese sentido sí cambiaron las prioridades. Pero no caerán los planes porque de verdad ya veníamos con una sensación de urgencia. Hay que hacer cambios sustantivos, si bien reconocemos cosas que vienen de antes que están bien: el Plan Ceibal, la Red Global de Aprendizajes, el sistema de protección de trayectorias, los maestros comunitarios y varias cosas más. Pero cuando una mira los resultados, hay cosas que están mal... y algunas muy mal.

Tenemos 61.420 docentes y el 71% de ellos revisten exclusivamente en la educación pública. Del total de los que ingresan a formarse, solo el 10% egresa en tiempo y forma: el 90% está rezagado o ya abandonó. Esos números son preocupantes para cualquier sistema educativo en cualquier parte del mundo.

—¿Qué le preocupa más?

—La inequidad. El sistema educativo es enormemente inequitativo. Uruguay tiene una de las tasas más altas de desempleo juvenil de América Latina, llega al 30%; tiene muchos jóvenes en las cárceles, muchos jóvenes desempleados, muchos jóvenes que se suicidan... Las cárceles están llenas de gente que posiblemente pasó por el sistema y no le pudimos dar el servicio que requerían y merecían. En el quintil 1, en el 20% de la población más pobre, la tasa de egreso de educación media no llega al 20%. ¡Eso es tremendo! Ahí está la base de los problemas del Uruguay. En los contextos desfavorecidos estamos compitiendo con el narcotráfico. La educación que le ofrecemos a los jóvenes más pobres compite con el narcotráfico. Se te caen del liceo, de la escuela técnica... ¿Y quién les ofrece una forma de vida rápida y lucrativa? Por eso estamos luchando contra un enemigo muy poderoso. No da lo mismo seguir como estamos. Por eso hay que cambiar profundamente la educación.

—Sin embargo, según las encuestas a los uruguayos les preocupa en primer lugar la seguridad y la economía, no la educación.

—Y no me llama la atención, esos son los emergentes. Pero si uno va un poco más abajo ve que los problemas de seguridad tienen mucho que ver con la falla del sistema educativo, sobre todo en los contextos desfavorecidos. Eso está clarísimo. Y en lo económico también. Si tanta cantidad de jóvenes se sale del sistema con poca calificación, son los primeros que tendrán problemas de empleo. La educación está ahí, abajo, es la base de todo.

—Usted decía antes de asumir que esto es como una guerra, que la fosa está en el pasaje de primaria a ciclo básico. ¿Qué hará ahora, del otro lado del mostrador, para minimizar esas bajas?

—Hoy, en el pasaje de estudiantes de primaria a ciclo básico hay unos 13.600 estudiantes que han perdido todo contacto, al menos con las plataformas en línea. Queremos relevar si se vinculan por otras vías o si están totalmente desconectados. Y en las zonas del interior, en séptimo, octavo y noveno rural, donde no tienen conectividad, hay problemas de desenganche, y entonces hay que ir poco menos que uno por uno a rescatarlos con todo ese aparato territorial que tiene la ANEP. Hay una parte de la sociedad que lo está pasando muy mal. Si sonaba tan preocupada del otro lado del mostrador, es que hoy me sumo para cambiar esto, que es complejo. No imposible.

—¿Pero qué debe suceder en las aulas para hacerlo posible?

—Que la oferta educativa sea más interesante, más atractiva para los chiquilines, que los enganche, que no se aburran. Para eso están las tecnologías, el trabajo basado en proyectos, lo interdisciplinario entre docentes, el contacto directo con la realidad del estudiante. No esta educación escolástica, memorística, teórica, de tarima. Ahí hay un choque. Y en los centros educativos los adultos tienen que trabajar de manera mancomunada, conocer mejor a los estudiantes, personalizar, con gente preparada en psicopedagogía. Toda la enseñanza de tiempo completo y extendido es muy cara. Ahí tenemos un problema, porque queremos mejorar la cantidad de horas que los estudiantes pasan en los centros educativos sobre todo de contextos desfavorecidos y tenemos un tema presupuestal que resolver. Hoy la mayoría de esos chiquilines te dicen que quieren terminar ciclo básico, y eso no alcanza. Te quedás afuera de la sociedad, de la tecnología, de poder participar como ciudadano, como ser.

—El gobierno anterior fijó metas concretas ante la ciudadanía, algunas no las cumplió, pero dio a conocer sus objetivos al iniciar su gestión. ¿Hará lo mismo este gobierno?

—Sí, eso forma parte de asumir la tarea con responsabilidad y con transparencia y rendición de cuentas. Este es un trabajo de servicio, con una misión y tiene que mostrar cómo le fue.

—¿Cuáles son esas metas?

—A título personal, me gustaría muchísimo mejorar la tasa de egreso en la educación media en contextos desfavorecidos y achicar la brecha de aprendizajes entre los quintiles más bajos y los más altos. Son dos objetivos enormes, gigantes, y los más difíciles. También el de modificar la formación en educación, que sea de nivel universitario, algo que no hemos logrado por bloqueos y cuestiones políticas.

—Algunos de esos indicadores han mejorado últimamente.

—Pero muy lento.

—¿Alcanzarán cinco años?

—Bueno, actuaremos con metas razonables. Cinco años de pasos significativos. No voy a decir números. Ya pensaremos en eso cuando armemos el presupuesto. Estamos arrancando, después de un mes en que traté de entender dónde estoy…

—¿Y dónde cree estar?

—(Ríe). En medio de mucho trabajo y de una emergencia inédita con cambio de autoridades. Hay una consideración especial a la educación en el contexto de esta restricción presupuestaria y de los ahorros. La educación no sufrirá lo que otros sectores de la actividad; pero también sabemos que todo esto es caro.

—¿Cuán caro?

—Pedro Ravela decía: “Me das un millón de dólares para tirar en la educación media y no la cambiaré, porque no es cuestión de plata”. Era muy duro decir eso cuando se luchaba por presupuesto. Pero tenía razón. No es solo el presupuesto. Posiblemente la dificultad más grande no esté en lo económico, sino en trabajar de otra manera.

—Ravela también afirmó que en educación Uruguay está obligando a sus chiquilines a mirar una película de los años 50 que no quieren ver… ¿Qué películas proyectará este gobierno?

—Estamos pensando en otras películas, más actuales, en cines más dinámicos, más atractivos, con más recreación, con más deporte, con más animación y con productores que trabajen más juntos. Ese es el cine que proyectamos, siguiendo la metáfora de Pedro.

—El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) informó que en los últimos 40 años el egreso en educación media en Uruguay ha tenido una pauta relativamente estable y planteó que hay que promover un cambio radical en esa pauta o abandonar la meta de universalización. ¿Eliminará esa meta?

—No. La meta de universalizar la educación media es legítima y correcta, y además suma a una sociedad democrática de ciudadanos participativos y formados. Pero quizás haya que ser más sensatos en las metas parciales que nos planteamos. Creo que el gobierno anterior se planteó metas demasiado ambiciosas y optimistas para lo que venía siendo ese camino casi aplanado. Yo a José Mujica le creí en marzo de 2010. Pero le creí realmente que iba a hacer algo potente por la educación. ¡Y vaya decepción! Cuando escuché a Tabaré Vázquez decir sus metas educativas, dije: “¿A este hombre quién lo asesora?” Realmente, no eran metas realizables. Nosotros somos ambiciosos y queremos cambiar la tendencia, pero con los pies en la tierra, aunque algunas metas se cumplan en el 2030 cuando en el gobierno esté X.

—“Finlandia está en Casavalle”, dijo Talvi en campaña. ¿Esos liceos siguen siendo el modelo a replicar?

—Esa es la referencia. Porque tienen una vocación de personalización y se matan trabajando, conocen a los chiquilines y a las familias y las involucran en el centro educativo, que es algo que en la enseñanza pública ha sido siempre difícil.

—¿Qué responde a quienes cuestionan a estos liceos por selectivos y por encubrir una mercantilización educativa?

—Si van a Providencia, a Jubilar, a Impulso…, verán que no hay mercantilización de nada. Yo he ido a todos y los he investigado y he tratado de extraer de ellos lo que puede servir para extenderlos.

—136 liceos más…

—Hay que empezar de a poco. No hay 136 prontos. Se irá por etapas, de acuerdo con la asignación presupuestal, para ver cómo avanzamos.

—¿Cómo retomar esa promesa y bandera electoral en el contexto de una emergencia, con restricciones presupuestales y 200 centros proyectados vía público-privada?

—Acaba de definir el ejercicio del presupuesto. De eso es de lo que nos ocupamos ahora. ¿Cuántos centros educativos vienen por la vía PPP, por la Corporación Nacional para el Desarrollo y cuántos se pueden reconvertir bajo otra modalidad? Esa es la prueba del nueve.

—Decía Carmen Tornaría, consejera de la ANEP durante la gestión de Rama, que para cambiar la educación hace falta “plan, equipo y liderazgo”. ¿Hoy están dadas esas condiciones?

—Estoy totalmente de acuerdo con eso. Rama tuvo las tres cosas y logró un cambio disruptivo en la educación. Hoy tenemos un plan, hay un equipo que estamos terminando de conformar y el liderazgo está. Coincidimos personas que nos hemos formado durante muchos años en ámbitos cercanos: Pablo da Silveria, Robert Silva, Leandro Folgar, Javier Lasida y mucha otra gente, con un proyecto bastante sistémico, al estilo de Rama —aunque no igual porque son otros tiempos y otras personas—, y también hay una conducción clara. El tiempo permitirá mostrar las condiciones en la cancha.

