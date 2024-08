En lugar del “2x3” anunciado, se está haciendo un control “muy estricto” de la creación de cargos dentro del Estado

Pero esa medida, identificada como el “2x3”, se transformó en otra cosa. “Que salieran tres y entraran dos no quedó finalmente”, dijo a Búsqueda el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Jorge Scavarelli. Explicó que en esa decisión pesaron distintos argumentos: “Estaba la teoría de Jorge Batlle de que no entrara nadie, entonces se inventaban todos esos contratos con empresas unipersonales o monotributistas que después se regularizó, por suerte. Como todos vimos el fracaso del cierre (de ingresos al Estado), se dijo que lo de que salieran tres y entraran dos evidentemente no se puede establecer, porque en realidad el Estado tiene cometidos que cumplir. No podemos tener la visión de que hay un número matemático, porque por ejemplo en la ANEP pueden salir tres pero se precisa que entren cuatro”.