Es una “oportunidad increíble” para “liquidar” la presencia de los violentos en el fútbol

Ante los legisladores, Cáceres admitió que “varias medidas que se han tomado en los últimos años no han dado los resultados esperados, pero se han ido corrigiendo”. El secretario de Deportes explicó que una de las medidas que no se pudo concretar es la venta de entradas nominadas. “Como hay que tomar varias medidas a la vez, los espectadores concurrían al estadio a sacar las entradas y después pasaban por boletería, pero como las autoridades deportivas no aceptaban otras medidas complementarias, se perdía un tiempo increíble y se generaban colapsos de multitudes al comienzo de los partidos”.