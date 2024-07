Ex aliados de Maduro lo acusan ahora de “dictadorzuelo” y “loco”

Las repercusiones llegaron pronto. Desde Washington, el ex canciller uruguayo y ex senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que Maduro es un mentiroso y un “dictadorzuelo” que provoca “sufrimiento”, “intimidación” y “miseria” en la sociedad venezolana.

Y mientras en Uruguay la Cancillería tiene resuelto no hablar del tema, el ex presidente José Mujica, cuyo gobierno fue aliado del chavismo, dijo que si bien le tiene “aprecio” a Maduro, lo que dijo es de alguien que está “loco como una cabra”.

Al ser consultados sobre Almagro y la posibilidad de que la OEA discuta la situación política de Venezuela, respondió: “Un día contaré su historia, yo se lo dije a Pepe Mujica en su momento. Fue una jugada maestra que hicieron los gringos, la CIA, con un agente, Almagro. (…)Yo sé todo, lo conozco muy bien, sé sus secretos, así que Almagro, a ti, ni te ignoro. Te secarás Almagro, estás seco”.

Las relaciones entre el gobierno chavista y el secretario general de la OEA se rompieron meses atrás, poco antes de la elección legislativa, cuando Almagro cuestionó la situación política interna de Venezuela y acusó a su gobierno de no respetar las reglas del juego democrático. Sus declaraciones generaron apoyos y también cuestionamientos desde Uruguay. “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”, le escribió entonces Mujica.

Ayer miércoles 18, después de las declaraciones de Maduro ante la prensa internacional, Almagro emitió un comunicado en el que acusó a Maduro de ser un “traidor” del pueblo venezolano.

“Debes devolver la riqueza de quienes han gobernado contigo a tu país, porque la misma pertenece al pueblo, debes devolver justicia a tu pueblo en toda la dimensión de la palabra”, escribió. “Nunca podrás devolver la vida a los niños muertos en los hospitales por no tener medicinas, nunca podrás desanudar de tu pueblo tanto sufrimiento, tanta intimidación, tanta miseria, tanto desasosiego y angustia”.

Almagro sostuvo que no quiere que haya un golpe de Estado en Venezuela, pero le exigió a Maduro que tenga la “decencia pública de hacer el referéndum revocatorio” en 2016, como resolvió el Legislativo de ese país con los votos de la oposición. Al respecto, el secretario general de la OEA escribió en Twitter: “Negar la consulta al pueblo te hace un dictadorzuelo más”.

Loco.

El gobierno uruguayo, al igual que en los cruces anteriores entre Almagro y Maduro, prefirió no emitir comentarios sobre el tema. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo ayer miércoles en “Código País” de Canal 12 que “Venezuela es una gran olla de presión” y “la indignación de la gente es muy fuerte”.

Consultado por la prensa también ayer, Mujica sí expresó su posición. “Están todos locos en Venezuela”, dijo el ex presidente, según divulgó el noticiero Subrayado de Canal 10.

Cuando le preguntaron si era cierto que Maduro le había advertido, como dijo, que Almagro era agente de la CIA, Mujica respondió: “No, no. A mí no me dijo nada. Y además yo no voy a hacer lo que me dice Maduro. Almagro no es ningún traidor, es un abogado esclavo del derecho. Es eso. Yo discrepo con Almagro en algunas cosas, pero discrepo también con Maduro en ese juicio”.

Mujica dijo que le tiene “gran respeto” al presidente venezolano, con quien mantuvo una buena relación cuando era mandatario. “Pero eso no equivale a que no le diga: Estás loco. Estás loco como una cabra”, añadió.

