Familiares de militares detenidos por delitos durante la dictadura reclamarán su libertad ante las Naciones Unidas y en Europa

“Aquí hubo arbitrariedad, ligereza y falta de pruebas. El tema de fondo es político y no es jurídico ni técnico, porque no encontramos a nadie que rebatiera nuestros argumentos legales”, afirmó Diego Flores, vocero de la organización, a Búsqueda . Según Flores, de manera independiente los abogados de los militares detenidos “han presentado escritos tras escritos” en la Justicia de Uruguay para demostrar la inconstitucionalidad del encarcelamiento de sus representados. Y fracasaron en todos sus intentos. Ante la falta de fallos favorables, los familiares aglutinarán los casos y llevarán parte de ellos al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y a cortes europeas especializadas en derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria investiga casos de privación de libertad impuestos arbitrariamente o incompatibles con las normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Llama a los gobiernos involucrados a aclarar esos casos. La organización de familiares presentrará ante ese organismo, con sede en Ginebra, los casos de detenidos que aún no tienen condena. El objetivo es que las decisiones que tome Naciones Unidas conduzcan a la modificación de las causas en Uruguay. “Lo que determine no es vinculante, no va a decretar las libertades, pero sí va a reclamar explicaciones al Estado uruguayo. Queremos que queden expuestos internacionalmente los errores del debido proceso para que el Estado deba rendir cuentas”, valoró Flores.