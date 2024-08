Fernández Huidobro rechazó las “antidemocráticas” opiniones de Topolansky: “soy partidario de la pluralidad de partidos”

“Por qué la señora senadora ( Lucía Topolansky ) dijo lo que dijo, hay que preguntárselo a ella. No soy psicólogo ni psiquiatra para poder opinar al respecto”, afirmó el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro , el martes 14 en la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, donde remarcó que las aspiraciones de la primera senadora del Movimiento de Participación Popular, de tener Fuerzas Armadas “fieles” al “proyecto” del Frente Amplio son “antidemocráticas” y que lo “aterrorizan”. El jerarca aseguró que en la actualidad en el Ministerio de Defensa “no se les ocurre hacer proselitismo político” ni “clientelismo”, como —sostuvo— “sucedió a lo largo de muchos años en el país”.

Reforma Jubilatoria Carolina Cosse anunció que no votará la papeleta del plebiscito sobre seguridad social

El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas “dependen y están al servicio de la Constitución y de las leyes. Su lealtad tiene que ser con las Constitución y las leyes y, por supuesto, con el gobierno de la República electo democráticamente. Punto”, subrayó. Ante ello dejó en claro que no tiene interés en averiguar la filiación política del personal militar y que dentro del Ministerio de Defensa convive con personal de todos los sectores y partidos políticos.

Al ser consultado por el diputado Javier García (Alianza Nacional) sobre si entiende que las declaraciones de la primera dama son inconstitucionales, el ministro respondió que no se lo ha puesto a pensar. “Lo que sí seria inconstitucional es que un ministerio se utilizara para hacer clientelismo político, como sucedió a lo largo de muchos años en el país”, retrucó.

El diputado Jaime Trobo (Unidad Nacional) le increpó al ministro sobre ese tema por entender que al hablar de los gobiernos pasados estaba haciendo alusión al Partido Nacional. El secretario de Estado le respondió que su intención era “defender al Partido Nacional”. “Es muy claro que los blancos no podían entrar al Ejército, eran filtrados. Está en la historia. (Luis Alberto de) Herrera tuvo que hacer hazañas para poder empezar a introducir aspirantes en la Escuela Naval y poder tener algún blanco en las Fuerzas Armadas”, indicó el jerarcao.

Al argumentar por qué le “aterroriza” tener Fuerzas Armadas pertenecientes a un bando ideológico, sostuvo que “las fuerzas de línea de este país siempre fueron coloradas”. “Vaya si lo sufrió el país. (...) Es evidente que un ejército que perteneciera a un partido político o una ideología sería aterrorizante para la población que no fuera de esa ideología o de ese partido. Dejaría a todos los demás viviendo en el temor”, apuntó.

Intenciones políticas.

Otra de las consultas de García fue por qué en el comunicado firmado por el ministro Fernández Huidobro no se indica el nombre de Topolansky, a lo que el jerarca respondió que no estaban seguros de si la agencia argentina Télam “expresaba cabalmente lo que se había expresado o no” por la senadora Topolansky. “Nosotros no creemos sin crítica las cosas que salen publicadas en la prensa; siempre la sometemos a un especial espíritu crítico, en el buen sentido de la palabra”, argumentó.

El diputado nacionalista le señaló al ministro que los comentarios de la senadora estaban filmados y que no hay lugar a duda sobre su contenido, por lo que opinó que el nombre se omitió por “otras intenciones políticas”.

“No me puede adjudicar intenciones políticas”, le respondió el ministro, quien luego explicó que se enteró de las declaraciones cuando fueron “publicadas por la prensa” (Búsqueda Nº 1660).

En el cierre de la comisión, el diputado del Foro Batllista Gustavo Osta resaltó la importancia de las declaraciones de Fernández Huidobro al catalogar de “antidemocráticas” las consideraciones de Topolansky, y le recordó que no era la postura que el exguerrillero defendió en el documental alemán “Tupamaros”, de 1996, cuando dijo que tenía “muy poca confianza” en el sistema democrático uruguayo.

Política

2012-05-17T00:00:00

2012-05-17T00:00:00