Freaky Freddie

Tras la presentación de rigor, con el logo de 20th Century Fox y su cortina musical intervenida por los característicos sonidos de la guitarra de Brian May, parte distintiva del sonido de Queen, comienza la película. Y lo hace con una muestra de lo que será el final. Luego de esa pequeña y representativa muestra, hecha de fragmentos y símbolos (las gafas de sol, las zapatillas, los gatos, el paquete de cigarrillos, el micrófono, el pastillero), la película va hacia atrás, hacia 1970, para presentar las piezas que conforman la historia de Queen en un ascendente orden cronológico. Y todo lo que sigue a continuación es para llegar hasta este final. O mejor: ese emocionante y grandioso final, el concierto de la banda inglesa en Wembley, en 1985, en el marco del Live Aid. Entre estos dos puntos hay una película convencional, a veces berreta, no del todo mala, sobre un personaje fuera de lo convencional, narrada con buen pulso por Bryan Singer, director de Los sospechosos de siempre, las dos primeras X Men y Superman Returns.

Fue así. Al principio, la película iba a contar con Sacha Baron Cohen (Borat) en el papel central. El actor abandonó el proyecto debido a diferencias creativas con los productores, entre ellos el propio May. Según contó, la idea de los productores era que Mercury muriera a la mitad de la película, dejando la segunda mitad reservada para ilustrar cómo la banda seguía adelante con el legado.

A fines de 2013 se anunció que Ben Whishaw (El perfume) interpretaría a Mercury bajo la dirección de Fletcher, con guion de Peter Morgan (La reina). En marzo del año siguiente Fletcher (que acaba de dirigir la biopic de Elton John) se retiró del proyecto alegando “diferencias creativas” con la producción.

Pasó un año antes de que se iniciara la reescritura del guion por parte de Anthony McCarten (La teoría del todo). En diciembre de 2016 ingresaron Singer y Malek. El resto del elenco se incorporó casi un año más tarde. Y la verdad que es sorprendente el trabajo de casting, porque Gwilym Lee, Ben Hardy y Joseph Mazzello parecen réplicas de los otros miembros del grupo; aunque lo más asombroso es el parecido de Lee con May, el guitarrista.

La fuerza de las canciones de Queen y cómo fueron creadas son parte esencial del atractivo de este filme. Aquí puede verse la dinámica de la banda, los experimentos sonoros, y que esa canción inmensa hecha de tres canciones y que da título al filme apareció de manera fragmentada y temprana en la mente de Mercury. Y también: sus altibajos emocionales, las contradicciones que convivían en él, sus amores, su ambición y su soledad. El papel de Paul Prenter en su vida. Hay un momento bellísimo en el que junto a Mary Austin (Lucy Boynton), su novia, miran el concierto de Queen en Río por televisión. Él le comenta que, estando allí, no sabía si toda esa gente, esas miles de personas, entendían algo de lo que estaba cantando... Hasta que algo sucedió. Escena pequeña, sencilla, de lo mejor del filme, ilustra a la perfección la relación de Mercury y la banda con el público y viceversa.

Es un acierto que sea Mike Myers quien interprete a Ray Foster, el hombre que no confía en el potencial de Bohemian Rhapsody, cuando precisamente fue a través de Myers y la escena de apertura de El mundo de Wayne (1992), en la que los personajes entonan la canción, que la banda inglesa regresó a las radios de EE.UU. después de haber sido borrada de MTV por el clip de I Want To Break Free, donde los miembros del grupo aparecían travestidos (video que también es reconstruido al detalle en este filme). El departamento de arte (y en especial el de pelucas y apliques) trabajó duro y se nota. Aunque el trabajo más pesado es el de Malek, conocido por la serie Mr. Robot. Malek no es un calco, ni siquiera tiene el mismo color de ojos, pero su entrega es absoluta. Y cuando llega el final, ese final, ya no tiene que convencer a nadie: ahí está Freddie Mercury y emociona verlo.

Bohemian Rhapsody. Reino Unido, EE.UU., 2018. Dirección: Bryan Singer. Guion: Peter Morgan, Anthony McCarten. Con Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello. Duración: 134 minutos.

?? “Era un hombre muy complejo y tímido: varias personas a la vez”

?? Un solo corazón

Vida Cultural

2018-11-01T00:00:00

2018-11-01T00:00:00