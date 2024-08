Futuro de certezas que nadie desea

Atrás quedaron la polera negra y la dedicación legendaria de Steve Jobs, el último héroe tecnológico. Atrás quedó la visión de Silicon Valley como el polo soñado de la renovación económica mundial. Atrás quedaron las promesas de las grandes compañías tecnológicas. En el futuro próximo concebido por la ficción televisiva Devs , las big techs son el pasado. En una escena, una senadora se lo deja bien claro a un visionario tecnológico: “Instagram hace que las personas se sientan como la mierda por sus vidas. Twitter los hace sentir vilipendiados. Facebook destruyó la democracia”, dice antes de un remate fulminante. “Te usan, te necesitan. Pero ya no les caes bien”.

Tras su emisión en Estados Unidos en la plataforma Hulu, el estreno de Devs está previsto para agosto en la señal Fox Premium Series y la app de Fox Premium. La miniserie es la última creación del director, guionista y escritor Alex Garland, quien debuta por primera vez en televisión. Es autor de la novela La playa, llevada al cine por Danny Boyle y Leonardo DiCaprio, y escribió los guiones del clásico moderno de zombies Exterminio y Nunca me abandones, adaptación cinematográfica de una novela del nobel de Literatura Kazuo Ishiguro.

La marca más genuina de Garland, sin embargo, ha sido en el terreno de la ciencia ficción. Como director y guionista es responsable del refinado suspenso sobre inteligencia artificial Ex Machina (que no tuvo estreno en cines uruguayos), al igual que el espeluznante terror científico de Annihilation, estrenada y disponible en Netflix. Son dos películas memorables que interrogan e inquietan. Exploran el uso de la tecnología del ser humano, así como los peligros de embarcarse en la resolución de problemas cuyas respuestas tal vez sea mejor no conocer.