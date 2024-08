Hogar dulce hogar

Durante los altos en esta gira los muchachos fueron grabando esta docena de gemas de los años 50 —principalmente del movimiento de blues eléctrico que tuvo como epicentro a Chicago— de próceres como Howling Wolf (Just Like I Treat You), Bo Diddley (Hate To See You Go), Little Walter (Just Your Fool, I Gotta Go y la pieza que da nombre al disco), y Willie Dixon (I Can’t Quit You Baby, temón en el que participa como invitado Eric Clapton, quien coincidió por casualidad en el estudio). Las tomas fueron con toda la banda junta en la misma sala (en vivo en estudio), y a ello debemos la garra de Jagger en ese canto visceral que exige esta música, y también en sus abundantes intervenciones con la armónica. Con él al frente, la banda parece estar celebrando un ritual muy especial, algo así como para un devoto la música de una ceremonia religiosa. Richards y Wood, como siempre, alternando bases y punteos, encendidos, sacándose chispas.