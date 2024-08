Hollywood va a la guerra

Laurent Bouzereau es un guionista y documentalista francés. Su vinculación con la industria cinematográfica estadounidense tiene ya varios años y resulta del hecho de haberse dedicado a realizar documentales del tipo “detrás de la escena” de muchísimas películas de notorios directores. Trabajó prácticamente sobre todas las películas de Steven Spielberg y por eso no es raro que este, como productor ejecutivo, haya elegido al francés para armar el documental Cinco volvieron (Five came back, EEUU, 2017), estrenado por Netflix, basada en un libro de Mark Harris que vio la luz en 2014 con gran éxito de crítica.

Es curioso ver a estos cinco artistas mayores vestir con la mayor naturalidad el uniforme militar. Es que cuando ellos aceptan la misión de ir al frente a filmar, automáticamente se les confiere a todos el grado de oficiales. De todos ellos, el que menos sale al frente es Capra, que asume de entrada el compromiso de hacer el documental Why We Fight (Por qué peleamos) en siete capítulos. Wyler filma el documental Memphis Belle (1942) y más tarde registrará escenas de la liberación de Roma. Huston hará La batalla de San Pietro (1946), que es una mezcla de recreación de escenas bélicas pero con muertos reales filmados por un Huston recién llegado al campo de batalla y antes de comenzar con la hechura del documental. En el mismo año, realiza Let there be Light (Que haya luz). En ambas películas, Huston tiene problemas con las Fuerzas Armadas por la potencia de sus imágenes, particularmente en Let there be Light, que se ocupa de las secuelas en los soldados que vuelven de la guerra. Tras un juicio de 35 años que finalmente ganó, su película recién pudo exhibirse al público en 1981.