Jerarca colorado de Ancap justificó su gestión a la dirección partidaria, pero el sector de Pedro Bordaberry lo cuestiona

Durante muchos años, si hubo algo que la izquierda les cuestionó a los “partidos tradicionales”, en particular al Colorado, fue tener actitudes clientelista que iban desde facilitar el acceso a un teléfono, agilizar el trámite de una jubilación o que desde una empresa pública se concedieran donaciones de materiales.

“Un director que debe controlar no debería estar entregando U$S 200.000 de Ancap a una intendencia de su partido”, escribió el diputado de Vamos Uruguay Fitzgerald Cantero en la red social en Internet Twitter, el jueves 25 de octubre.

Al día siguiente, Amaro le contestó. Primero explicó que se le entregaba asfalto por un valor de U$S 200.000 como se hizo con San José, Soriano y Canelones. “Que esta crítica me la haga un frenteamplista o un blanco, ahí hay cuestiones de rivalidad partidaria, pero esto es un dolor enorme porque Cantero sabe que conmigo habla cuando quiere y donde quiera”, se quejó Amaro en radio Carve. El jerarca dijo que está “asombrado”, “indignado” y dolorido por la situación.

El lunes 19, Amaro fue recibido en el Comité Ejecutivo Nacional colorado (CEN), donde justificó su actuación. Amaro dejó en claro que no hubo donación alguna ni entrega de dinero al autódromo, informaron a Búsqueda participantes de la reunión. Durante su exposición, el director colorado de Ancap sostuvo que lo que se hizo “fue lo mismo que se ha hecho en decenas de autódromos del país”: la entrega de asfalto para las pistas a cambio de la publicidad exclusiva de Ancap dentro del autódromo durante diez años.

Más aún, Amaro comentó que recibió un pedido de colaboración del intendente de Salto, Germán Coutinho (de Vamos Uruguay), para apoyar el próximo carnaval. Además aseguró que varios legisladores de Vamos Uruguay le han solicitado donaciones para distintos emprendimientos en sus respectivos departamentos.

El jerarca de Ancap argumentó que todas estas decisiones vinculadas a apoyos, auspicios y donaciones, son tomadas por unanimidad del Directorio del ente y están dentro de la ley correspondiente. En concreto, la ley sobre donaciones que realizan los entes autónomos y organismos descentralizados fue aprobada durante el mandato del segundo gobierno de Julio Sanguinetti. La norma establece que las donaciones que efectúen estos organismos no podrán superar anualmente, en total, el uno por mil de los ingresos brutos del ejercicio anterior. Cada una de estas donaciones no podrá superar la suma equivalente a 10.000 Unidades Reajustables (al valor actual son $ 5.989.000).

Mala práctica.

Por su parte, Cantero cuestionó en la reunión que no se le haya respondido a los pedidos de informes sobre las donaciones que hace el organismo, y argumentó que por eso tuvo que recurrir a la ley de acceso a la información.

Cantero declaró a Búsqueda: el “Frente Amplio llegó al gobierno y presentó denuncias penales por acciones como estas; que eran muchísimo menos que estas. Resulta que ahora lo hace el Frente Amplio en el gobierno. Es una práctica que está mal y que encima el Frente Amplio ahora las aplica sin ningún tipo de pudor. Ya no hablamos de un doble discurso, realmente es una situación escandalosa”.

En la reunión, en tanto, Amaro le reprochó que lo podía haber llamado antes para solicitar la información.

Pero este no fue el único caso en que Ancap no contestó un pedido de informes. En la reunión del CEN, el diputado de San José Gustavo Cersósimo destacó primero la amistad y el respeto que siente por la familia Amaro. Luego le recordó que había planteado un pedido de informes a Ancap hace un año para conocer la deuda del organismo con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que no recibió respuesta alguna. Asimismo afirmó que lo había llamado por este tema y que tampoco tuvo contestación.

El senador y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, se mostró contrario a este tipo de donaciones y defendió la actitud de Cantero.

Luego tuvo un breve cruce con Amaro. Es que el director de Ancap recordó que la semana pasada había recorrido la localidad de San Bautista (Canelones) con el alcalde, que pertenece a Vamos Uruguay. Según varios participantes, Amaro comentó que había que “mantener el club”.

Esto molestó a Bordaberry, quien le recordó a Amaro que tiene prohibido por la Constitución realizar actividades político-partidarias.

“Pensé que estábamos hablando en serio”, reaccionó Amaro. “Sí, estamos hablando en serio”, le respondió Bordaberry.

En ese momento terció el dirigente Alberto Iglesias, quien planteó que de esta manera se perjudica al Partido Colorado.

“¿Me dicen que tengo que mandar a callar a un diputado de mi sector?”, preguntó Bordaberry, y agregó que nunca le pedirá a un integrante del Partido que no critique, porque es “demócrata” y “liberal”.

En ese contexto, Amaro subrayó que respeta las prohibiciones normativas y que toda su vida ha aportado al Partido Colorado.

Para el senador de Proba José Amorín el tema “quedó saldado”. Al igual que Iglesias, pidió que se eviten las peleas porque eso le “hace mal a todo el Partido. No se entiende por qué el ataque a Amaro”, cuestionó.

Además, a dirigentes de Proba causó malestar que Bordaberry informara por la red social Twitter lo que “ocurría” en la reunión y lo consideraron una “falta de respeto”.

De todos modos, Bordaberry aclaró que lo que publicó en Twitter era información que tenía sobre las donaciones de Ancap, pero no lo que decía Amaro.

Política

2012-11-22T00:00:00

2012-11-22T00:00:00