Juan Ceretta: “Queremos que este juicio por acoso marque un precedente”

–Cuando Ana Inés nos contactó analizamos la situación y entendimos que jurídicamente la situación que vivió califica como acoso sexual en los términos de la Ley 18.561 (Ley de acoso sexual. Prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno). Entendemos que no califica como delito y por eso descartamos hacer una denuncia en la Fiscalía. A veces se denuncia por el impacto, pero no nos parecía serio ir por ese camino. Por eso tampoco hicimos la denuncia en los Juzgados de Violencia de Género. Podíamos haberlo hecho, pero el cometido de los juzgados es precaver situaciones de riesgo para la víctima. Y desde el momento en que a Ana Inés la despidieron, no había una situación de riesgo porque ya no tenía contacto con el acosador. Si necesita medidas de protección en algún momento, iremos al juzgado. No queríamos usar herramientas del sistema de justicia que no encajan en la situación, aunque desde el punto de vista del impacto en la opinión pública puedan ser efectistas. Tenemos estos hechos y entendemos que hubo acoso sexual y acoso laboral. La ley establece una indemnización especial para estas dos hipótesis.

–El abogado del canal nos dijo que estaban dispuestos a pagar la liquidación por egreso, pero ningún rubro extra. Esa fue la primera respuesta. Dije que teníamos pruebas y las pusimos a disposición del canal, sin hacerlas públicas. Solo informamos al canal –de los chats y del nombre del acosador– para que supieran la verdad y porque nos parecía que el canal tenía que tomar alguna medida porque ese ambiente no era el correcto para la empresa. Expliqué que los mensajes eran explícitos, que no eran en el marco de una relación. Ahí pasamos a hablar de la indemnización económica, porque es lo que la ley establece, no hay otra sanción. Uno escucha comentarios del tipo “quiere solo plata, por qué no lo mandan preso”. Pero no es que quisimos hacer de esto una cuestión económica, es la herramienta que nos da la ley. Y para que vaya preso tiene que cometer un delito. Hicimos una estimación económica de lo que significaba el daño que ella sufrió, la trasladamos al canal, y el canal nos ofreció una cosa ínfima.

–¿La ley estipula una manera de calcular esa indemnización?

–La ley establece un mínimo, que son seis mensualidades. Eso es lo que el canal ofreció y nosotros entendemos que ese es el piso. Analizando las particularidades del caso y todos los efectos que en la vida de Ana Inés tuvo esta situación, obviamente que no aspirábamos al mínimo de lo que garantiza la ley. Aspiramos a más. Y es en esos términos que no llegamos a un acuerdo. Como esto se dilataba y Ana Inés necesita mantener su vida, llegamos a un acuerdo de aceptar la indemnización común, pero dejamos a salvo que sobre el otro punto íbamos a hacer un reclamo judicial. Siempre fuimos transparentes en lo que íbamos a hacer. En febrero me comuniqué con la abogada a ver si había alguna reconsideración, y nos volvieron a ofrecer lo mismo. Entonces decidimos iniciar el reclamo y pedimos una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo, que se fijó para el 21 marzo.

–¿En ese momento es que deciden hacer público el comunicado?

–Lo que pasó es que Ana Inés es una figura pública, tiene muchos seguidores, y empezó a sufrir recriminación de sus seguidores porque la habían echado, y ella no daba ninguna explicación y el canal tampoco. Ahí fue que consideramos que tenía que comunicar algo públicamente. Entonces se hizo para que se supiera que no era una desvinculación porque trabajara mal ni que hubiera problemas.

–La conciliación es un requisito previo a la demanda judicial…

–Sí, es obligatorio. En el juzgado laboral no podés ingresar la demanda si no tenés constancia de que pasaste por conciliación. La idea es no solo obtener una indemnización para Ana Inés por lo que sufrió, sino que el juicio marque un precedente.

–¿En qué sentido?

–No son muy comunes los juicios de acoso sexual o laboral. Me consta que hay mucho más acoso sexual –sobre todo hacia las mujeres– en el ámbito laboral uruguayo, y sin embargo la cantidad de juicios que hay son muy poquitos. Eso responde a un montón de cosas, la mayoría estructurales. No es que los juzgados no estén abiertos, es que todo son obstáculos para que las víctimas puedan llegar a ese paso. Es un obstáculo contarlo, quedarse sin trabajo, construir argumentación, pasar por un juicio donde te van a hacer preguntas, decir cosas que no son ciertas de vos, donde vas a escuchar testigos, donde te piden peritos, todo eso es revictimizante. Es normal que las víctimas no tengan la fortaleza para atravesar todo ese camino y los resultados económicamente en general son muy malos. Entonces las víctimas que se animan a hacer todo eso, dicen: “Salí más destruida de lo que estaba, en el mercado quedé marcada como problemática, y todo para que me paguen tres pesos”. Esa es la realidad. Yo la felicito a Ana Inés por la valentía que ha tenido hasta ahora. Queremos que este juicio por acoso marque un precedente, y queremos que la discusión sea pública. Que llegue a una indemnización justa, y que sea una señal para decir: “Esto no se puede hacer”. Y la única señal que hoy nos queda, es que tengan que pagar mucha plata. No hay otra manera de que entiendan que estas conductas no son admitidas en el mundo actual.

–¿Entienden que es un tema de individuos que se comportaron mal, o que hay un problema estructural?

–Si llegamos a ir a juicio se va a demostrar que es un problema estructural del canal. Muchos compañeros se pusieron a las órdenes para salir de testigos en el juicio y están dispuestos a declarar. El acoso laboral en este caso entendemos que lo sufrió como represalia por el acoso sexual, pero define el ambiente actual del canal.

