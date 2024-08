La delicia en la expresión: Pulp se presentó por primera vez en Uruguay

En el marco del festival local Primavera 0, el grupo formado en Sheffield en 1978, que conoció su mayor exposición durante la ola del britpop de los años 90, llegó al país en el marco de su gira This is what we do for an encore, título que podría traducirse como “Esto es lo que hacemos en los bises”. Un encore es lo que sucede cuando la gente quiere más. Así lo adelantó un texto introductorio de la banda, que dio comienzo puntual al show previo al ingreso de los músicos.