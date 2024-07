La división de Venezuela puede acelerarse pero no hay “riesgo institucional”

—No, no creo que haya ningún riesgo institucional importante. Primero porque se va a convocar a elecciones en 30 días. Las elecciones son siempre eventos estabilizadores en términos democráticos. Puede haber algunos debates, por ejemplo sobre quién debería ser el que sustituya al presidente Chávez. Pero siempre que la elección es convocada —y va a serlo— y que la oposición tenga candidatos —que ya los tiene prácticamente listos— no veo ninguna incertidumbre política.

—Siempre se dijo que Chávez polarizó Venezuela. ¿Esa división del país se acaba con su muerte?

—No, para nada. Chávez polarizó, pero la realidad es que ahora mismo existen dos movimientos o más. Es una polarización, pero no entre dos. Hay dos grupos representados probablemente por dos candidatos: el gobierno y la oposición. Eso no quiere decir que el gobierno o la oposición sean completamente homogéneos. Simplemente se enfrentan entre dos porque son los enemigos más evidentes. No me atrevería a decir que el hecho de que Chávez no esté resuelva este problema. Incluso podría acelerarlo en tanto y en cuanto Maduro, para tratar de protegerse ante el vacío que Chávez deja, puede radicalizarse más frente a su adversario.

—¿Es seguro ganador Maduro?

—En política no hay nada seguro. Pero el gobierno obviamente tiene ventaja. Arranca con una mayoría, ganó la elección presidencial de octubre, las (regionales) de diciembre, las emociones alrededor del presidente Chávez se fortalecen y pueden tomar ventaja de esa herencia. Pero tampoco está garantizado que esa herencia se cobre al cien por ciento. Debemos recordar que el candidato de la oposición, que probablemente será Henrique Capriles, obtuvo 45% de los votos frente al original, que era Chávez. Eso lo ubica en una posición de batalla dura: es un hueso duro de roer. Hay que ver cómo se desenvuelven en campaña los candidatos y las fuerzas en pugna.

—Siempre hubo dudas de que el chavismo pudiera sobrevivir a la muerte de su líder. ¿Cuán unido está hoy el oficialismo en Venezuela?

—No hay ningún grupo de ese tamaño, que controla poder y plata, que no tenga divisiones o fricciones. El chavismo obviamente las tiene: modernistas, ideológicos radicales, comunistas, socialistas, capitalistas, civilistas, militaristas… Hay un montón de variables con las que se puede segmentar el chavismo. Sin embargo, en el corto plazo, con el endoso que Chávez dio a Maduro y partiendo de la idea de que no existe ningún líder dentro del chavismo que tenga peso específico suficiente para abordar una elección y ganar solo sin el endose de Chávez, ya queda definido quién es el candidato: Maduro, y el resto va a aceptarlo porque de lo contrario estarían en peligro ellos mismos. Una división podría llevar a la revolución a una derrota y para cualquiera de ellos, aunque estuvieran en contra de Maduro, siempre será mejor Maduro que Capriles. Eso no quiere decir que en el futuro Maduro no pueda ser retado desde el chavismo. Eso puede ocurrir, pero no ahora, nunca como candidato. Es más peligrosa la división para Maduro presidente que para Maduro candidato.

—Capriles dijo tras la muerte del presidente que con Chávez fueron “adversarios, nunca enemigos”. ¿Eso anticipa cuál será el tono de la campaña opositora, evitar criticar a Chávez y hablar de una nueva etapa?

—No. Estamos en un momento en que la oposición tiene que ser muy cuidadosa para no ser vista como un samuro (ave rapaz). Pero además es verdad que los líderes de la oposición, y especialmente Capriles, tienen una formación distinta a la del presidente Chávez y algunos de sus seguidores. Los códigos éticos son distintos. El presidente Chávez tras la muerte de (el ex presidente) Carlos Andrés Pérez decidió que no hubiera ningún duelo: casi había que celebrar. Eso no hubiera pasado jamás del lado de la oposición con sus adversarios. Son formas distintas de actuar, de ver la vida. Capriles refleja lo que es una parte de la población menos radical, más moderada e incluso más educada. Y creo que así va a permanecer en la campaña, porque va a estar lleno de emociones alrededor de la muerte. Sin embargo, eso no garantiza que la oposición no ataque a Maduro abierta y directamente, incluso separándolo de Chávez, tratando de minimizarlo como un sustituto de segunda. La campaña puede ser moderada por parte de la oposición, especialmente porque Capriles no es radical, pero nunca al punto de que no vaya a ser atacado Maduro. Sí lo va a ser, sin dudas.

