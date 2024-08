La industria del software, protagonista del Uruguay actual y futuro

Ingenieros de garaje.

En la segunda mitad de la década de 1980 dos ingenieros uruguayos —Breogan Gonda y Jodal— se animaron a dejar el cómodo y mal pago trabajo de los sistemas del Banco de Previsión Social (BPS) y se fueron a Brasil a programar.

Uno de los clientes que consiguieron fue una empresa textil que quería contar en poco tiempo con un sistema de gestión. De esa experiencia nació Genexus, un producto creado por la pequeña compañía llamada Artech y que en lugar de en un garaje nació en un pequeño apartamento del barrio Cordón. Genexus tiene hoy más de 8.000 clientes en todo el mundo.

Aunque la empresa de Gonda y Jodal está despegada del resto, otros emprendedores uruguayos también se animaron a salir al mundo con sus productos.

En 2000, Ernesto Puñales vendió su parte en una empresa de hardware y junto con su amigo de la infancia Julio Guridi se sumó a la aún tímida corriente de desarrolladores que estaban recibiendo estímulos de parte del gobierno de Jorge Batlle.

El resultado es inConcert, una empresa dedicada a producir programas y servicios para call centers que ya tiene sucursales en México, Perú, Portugal, España y Francia y que ofrece soluciones para centros de contactos en 27 países de 4 continentes y se presenta como líder en mercados de habla castellana.

Los programas desarrollados por ingenieros uruguayos en el barrio montevideano de Punta Carretas sirven para manejar el negocio de grandes compañías de aviación o la impositiva de un país tan grande y complejo como México.

En una industria donde la cadena productiva es mucho más corta que en otras, la participación uruguaya en productos innovadores de referencia regional o mundial es escasa, lo cual destaca de forma especial el caso de Genexus, explicaron especialistas del sector.

Artech, que cambió su nombre por Genexus, por su parte, está formada por unas 100 personas, en su mayoría jóvenes ingenieros. La empresa tiene ahora su casa central en el predio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) y alrededor de diez representantes comerciales están viajando por todo el mundo, en especial por Asia y América Latina. La empresa se maneja con la premisa de estar siempre una jugada adelante en un sector donde la innovación es clave para competir en los programas, las aplicaciones web y las app para teléfonos inteligentes.

Mientras inConcert se mueve en el mundo cada vez más grande de las CRM (relaciones con el cliente), Genexus trabaja en inteligencia artificial y sus clientes son los propios desarrolladores que son contratados por terceros, que pueden ser desde empresas unipersonales o multinacionales como Toyota y Mitsubishi, porque lo que ofrece es un programa que sirve para crear programas.

La industria del software en Uruguay ha dado un salto muy importante en las últimas dos décadas. Un informe acerca de la actividad del año pasado elaborado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) da cuenta del crecimiento de un sector donde, al revés que en el resto, hay más puestos de trabajo que empleados disponibles.

Robots uruguayos.

Uno de los referentes de Jodal es Elon Musk, un emprendedor sudafricano cofundador del sistema de pagos Paypal, la industria de autos eléctricos Tesla y la compañía espacial SpaceX, entre otros proyectos innovadores.

Sentado en un sillón de cuero con bastante uso, en una oficina sin grandes lujos ni despliegue de tecnología, Jodal recibió a Búsqueda para explicar qué es lo que hacen.

“Somos un producto bastante atípico y difícil de explicar. Para simplificarlo, diría que es un robot que hace programas. No es un producto de consumidor final sino que le vendemos a gente que desarrolla software, no es comparable con Microsoft ni a otras empresas de ese tipo. Es un producto que usa la técnica de inteligencia artificial para hacer programas. Es un programa que escribe programas”, resumió.

Todos los programadores e ingenieros de sistemas consultados reconocieron las virtudes de Genexus para mejorar la productividad en los sistemas de gestión, aunque muchos no lo usen ya sea para producir desde cero su propio programa, que puedan controlar sin quedar presos de un canon ni depender de un código desconocido, o para tener mayor flexibilidad en el desarrollo.

“Si hago una versión y la gente me dice: ‘vo, esto es más o menos lo mismo que antes’, entonces estamos complicados. Es el riesgo de una empresa de software. Está de moda hablar de innovación pero en el caso del software siempre es así, si no tenés eso no vivís, no pasaste los cinco años. Todos podemos tener un golpe de suerte, el problema es el segundo programita, por eso muchos la pegan y venden la empresa. No estoy en contra pero no es mi línea”, explica Jodal mientras mira de reojo la computadora ubicada en una esquina de la oficina desde donde sigue programando porque no quiere perder contacto con la realidad.

Un bicho raro.

A comienzos de octubre, Genexus juntó a unas 4.000 personas de todo el mundo en Montevideo para realizar su encuentro número 27. Además de la buena convocatoria (hubo gente que viajó hasta 48 horas para estar), más de 30.000 siguieron el encuentro a través de Internet.

“El tema de momento es la Inteligencia Artificial, todos los días vemos titulares en los diarios sobre este tema y esto es lo que sabemos hacer”, explicó Jodal en el ball room del Radisson Victoria. Luego recordó que la inteligencia artificial ha sido la base de la generación de código de Genexus, pero que en el pasado no lo admitían porque “tenía mala prensa”.

Las filiales de la empresa fundada por Gonda y Jodal están en Japón, Estados Unidos, Brasil y México, pero también hay representantes en 40 países, entre ellos China y otros de Asia, América, Europa y África.

“Somos una empresa de largo plazo, muy agresivos desde el punto de vista tecnológico pero muy conservadores desde el punto de vista de dinero. Nunca quisimos acciones del todo o nada, nunca fuimos a la ruleta a jugar a color”, explica Jodal mientras advierte que la historia de las compañías de tecnología es que viven muy poco pero que Genexus “es un bicho raro”.

Explica el éxito de una empresa nacida en un país tan pequeño en el hecho de que mientras “en el mundo industrial lo que importa es la tecnología de escala, en el mundo del software lo que importa es la innovación, que la próxima versión sea mejor que la anterior porque el principal competidor es la versión anterior”.

Industria en alza.

Las exportaciones de las empresas uruguayas de software crecieron en 2016 respecto al año anterior, según una encuesta difundida por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).

Las ventas al resto del mundo llegaron el año pasado a 379 millones de dólares, lo que representó un aumento del 10,4% respecto al año anterior. La encuesta registra que las ventas en el mercado interno se situaron en 779 millones de dólares, una cifra, según CUTI, muy similar a la de 2015.

Casi el 60% de las empresas realizaron ventas por debajo de un millón de dólares anuales, mientras que 15% facturó por encima de los 5 millones.

En total existen 241 empresas asociadas a CUTI. Solo 35 de ellas facturan por encima de los 5 millones, 65 entre 1 millón y 5 millones, 74 entre 200.000 y 1 millón y 67 por debajo.

Los socios de la cámara emplearon en 2016 a 12.194 personas, una cifra apenas superior al año anterior.

La encuesta reveló también que más del 50% de los puestos de trabajo en el sector están ocupados por personas menores de 35 años, mientras que apenas el 9% son mayores de 50. El 67% son hombres.

La facturación total de las empresas socias de CUTI alcanzó US$ 1.158 millones en 2016, lo que representó el 2,2% del PBI y un aumento del 2,9% respecto al año anterior. El resumen de la encuesta indica que si se excluye a la empresa estatal de telecomunicaciones Antel, la facturación fue de 919 millones de dólares.

El presidente de la cámara, Leonardo Loureiro, dijo en el informativo Telemundo que la exportación de arroz y la de software facturan cifras similares y que si a lo que se vende afuera se suma el consumo interno, el número equivale a todo lo que produce el complejo de la celulosa en la actualidad.

