La lechería aumentó su endeudamiento bancario y el Inale gestionó nuevo crédito ante el BROU

Tras varios años de precios favorables y creciente demanda mundial de los lácteos, ahora la lechería uruguaya afronta un escenario complejo por la caída de los valores de esos productos y de las exportaciones y un aumento de su endeudamiento bancario, que pasó de U$S 27 millones, en 2005, a U$S 249 millones, a diciembre de 2014, lo que significó un incremento de 26%, según datos del Banco Central procesados por el Instituto Nacional de la Leche ( Inale ).

Estimaron que el crédito requerido será de U$S 14 millones, de los cuales U$S 6 millones corresponden a subsidios.

Otra de las propuestas en estudio es la creación de un fideicomiso, que tiene la “ventaja” de tener al Estado de garante, además de una tasa de interés adecuada y un plazo variable, indicaron técnicos de Inale ese día. Advirtieron que esa herramienta financiera tiene algunas “desventajas” vinculadas a las “transferencias muy significativas para adentro del sector”, como el hecho de que “productores que se van del sector y no pagan, otros que decrecen en su producción y tampoco pagan, y aquellos que crecen a altas tasas y terminan pagando por los que se fueron o decrecieron”.

La emisión del fideicomiso ascendería a U$S 88 millones, de los cuales U$S 2,5 millones serían para subsidiar a los productores de menos productividad, plantearon.

El gerente de programas y proyectos de Inale, Gabriel Giudice, sostuvo que “el endeudamiento está bastante bien controlado”, pero advirtió el problema de que el productor se financia con el flujo y toma deudas a pagar en cuatro años. “No hay forma de aguantar”, enfatizó.

Señaló a los senadores que “los bancos no nos van a mirar en forma muy agradable si nos pasamos del 70% del valor bruto de producción en deuda —vamos a tener problemas de financiamiento o tasas más altas” en los préstamos.

En varios momentos de su exposición en la Comisión de Ganadería integrantes del Inale recalcaron las inversiones realizadas por los tamberos e industriales en los últimos años, aprovechando el aumento en el precio promedio de los lácteos en el mercado internacional. El sector invirtió unos U$S 60 millones anuales para alcanzar ese crecimiento productivo, según estimaciones primarias de ese organismo.

Para tener una idea del impacto de la caída de los precios y del déficit hídrico en el rubro, los técnicos realizaron algunas simulaciones tomando como base dos precios por la leche de U$S 0,37 el litro, que es el promedio de los últimos años, y de U$S 0,31, considerando la baja registrada desde fines de 2014, a lo que agregaron escenarios con y sin seca.

A partir de esas proyecciones los técnicos observaron que al productor le queda un saldo de caja positivo con el valor mayor de la leche, con o sin seca, aunque pierde comparando con precios de años anteriores. Y si se toma el valor inferior de los dos precios considerados, con o sin seca, la cuenta del tambero pasa a quedar en rojo, indicaron. El saldo negativo es de U$S 0,042 por litro de leche.

El precio promedio de la leche al productor en los últimos siete años fue de U$S de 0,37 por litro. Actualmente, el costo promedio de producir un litro de leche es de U$S 0,35, dijo.

Salir a pedir

Con el objetivo de mostrar el cambio que tuvo el sector al pasar de una situación económica favorable al actual deterioro financiero de los tambos, los técnicos de Inale señalaron que el ingreso del productor lechero fue de U$S 800 por hectárea anual en el ejercicio 2012-2013. “Esto significa que ganó mucho más que el productor ganadero, que en ese período debe haber ganado U$S 100, con suerte, y también más que el productor agrícola, que recibió unos U$S 300”, dijo.

Explicó que ese ingreso de capital, que es la ganancia que tuvo la empresa al final del ejercicio, se destina de la siguiente manera: U$S 150 por hectárea al pago de intereses, U$S 198 a amortización de créditos, U$S 375 a inversiones y U$S 107 por retención de ganado, lo que da un total de U$S 830. “Por lo que tuvo que ir a pedir U$S 28 más por hectárea para seguir funcionando”, añadió.

Ese técnico dijo que “frente a cualquier pico de baja (en precios) ya deja de haber dinero, es decir que se ganaron U$S 800 y no quedó nada en el bolsillo”. “Digo esto para que se entienda por qué un sector que crece e invierte tanto, de un momento para otro siente que no tiene nada y debe salir a pedir”, señaló.

El sector en cifras

La lechería en Uruguay abarca un área de 800.000 hectáreas, unas 830.000 cabezas de ganado, 4.400 productores, de los cuales el 75% son remitentes y el restante 25 % son queseros, informaron los técnicos del Inale basándose en una reciente encuesta.

Señalaron que la producción de leche fue de 2.200.000 litros en 2014, de lo cual el 90 % es remitido a plantas industriales. El 70 % de los productores son familiares, por su definición. Y la otra característica del sector es que el 50% del área que ocupa la lechería es arrendada.

En la industria láctea hay 40 empresas, de las cuales cinco de las más importantes en tamaño captan el 85% de la remisión de leche. El 73% de ese producto es procesado por empresas cooperativas y el 75% de los productores remiten a esas empresas. La lechería emplea un total de 4.500 trabajadores.

La tasa de crecimiento anual de la producción de leche en los últimos 20 años fue de 5%, mientras que en la década reciente fue de 7%. La productividad de leche por hectárea pasó de 750 litros en 1977 a 4.000 litros en 2014, según datos de Inale.

Derrumbe

Respecto a la caída de las ventas del sector en el exterior, los datos oficiales muestran que entre enero y mayo de este año, en comparación con 2014, las exportaciones de lácteos a Venezuela bajaron de U$S 148 millones a U$S 14 millones, a China disminuyeron de U$S 49 millones a U$S 9 millones y a Rusia cayeron de U$S 28 millones a U$S 16 millones. Mientras, aumentaron las colocaciones de lácteos en Brasil y en México, y en otros mercados se mantuvieron en los primeros cinco meses de cada año. “Venezuela se derrumbó como mercado”, dijo el gerente de Información y Estudios Económicos de Inale, Jorge Artagaveytia, en el Senado.

Aunque la cantidad de leche exportada no varió, el monto de las exportaciones registró una baja de U$S 117 millones (31%), al comparar esos períodos, debido a la caída de los precios de los lácteos, según Inale.

Agro

2015-06-18T00:00:00

2015-06-18T00:00:00