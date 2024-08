La música como síntesis

Fue precisamente en París y en 1968, donde Vangelis se juntó con el cantante Demis Roussos, quien ya tenía una exitosa trayectoria propia, y con Loukas Sideras y Anargyros Silver Koulouris formaron la banda de rock progresivo Aphrodite’s Child. Ya desde su primer sencillo, Rain and Tears, el grupo fue un éxito comercial en Europa, gracias en buena medida a la particular voz de Roussos y las composiciones de Vangelis. Tras editar dos discos, End of the World e It’s Five O’Clock, en 1972 el grupo lanzó la que es considerada su obra maestra, 666 un disco doble basado en el Libro del Apocalipsis. Pese al éxito, el grupo se separó a finales de ese mismo año. “Ya no podía seguir el camino comercial, era muy aburrido. Tienes que hacer algo así al principio, para el mundo del espectáculo. Pero después de que empiezas a hacer lo mismo todos los días, ya no puedes seguir”, diría sobre la separación.

Pese a que el grupo se disolvió, Vangelis continuaría produciendo los siguientes discos de Roussos, que también serían un éxito en Europa. Sin embargo, donde más se desarrollaría el tecladista sería en su faceta de compositor para cine, en el que ya venía trabajando en paralelo con su actividad en el mundo del rock. Finalmente, tras editar Earth, su debut como solista en 1974, y tras realizar las bandas sonoras de varias películas y documentales en París, el músico se trasladó a Londres en 1975. Allí fundaría su estudio Nemo, su “laboratorio”, en donde trabajaría los próximos años. También allí compuso y grabó las músicas de Opéra sauvage, una banda sonora que llamó la atención de la industria cinematográfica. De hecho, la canción L’enfant de ese disco aparece en la película El año que vivimos en peligro, del australiano Peter Weir.

En 1979 Vangelis comenzó una serie de interesantes colaboraciones con Jon Anderson, vocalista de la banda progresiva británica Yes. Bajo el nombre Jon and Vangelis, el dúo produciría cuatro discos entre 1980 y 1991: Short Stories (1980), The Friends of Mr. Cairo (1981), Private Collection (1983) y Page of Life (1991). Su canción State of Independence sería regrabada por la cantante Donna Summer, con la producción de Quincy Jones, uno de los hits del año 1982.

El éxito de Vangelis como compositor cinematográfico fue disparado por el tema de Carros de fuego, pero su consagración como tal llegó con la banda sonora de Blade Runner. La música, poderosa y evocativa, funcionaba perfectamente en el contexto posindustrial y decadente del filme. Las capas de sintetizadores lograban transmitir de manera exacta la alienación del personaje central, Deckard, interpretado por Harrison Ford, y la angustia existencial de los replicantes, condenados a tener una fecha de caducidad, es decir, a conocer la fecha de su muerte. A esas películas seguirían 1492: La conquista del Paraíso, también de Ridley Scott, Luna amarga, de Roman Polanski, y La peste, de Luis Puenzo. Durante los 90, Vangelis hizo la música de los documentales del ecologista y divulgador francés Jacques Cousteau. En paralelo, entre los años 1980 y 2021, grabó 14 discos como solista, entre ellos Mythodea-Music for the NASA Mission: 2001 Mars Odyssey. El más reciente de ellos es Juno to Jupiter de 2021.

Considerado uno de los padres de la música electrónica y, al mismo tiempo, uno de los fundadores del rock progresivo, Vangelis fue capaz de interpelar con su obra a más de una generación de melómanos y cinéfilos, cruzando estilos y géneros, desde una perspectiva tan personal como trascendente.

Vida Cultural

2022-05-24T18:14:00

