La oposición en la directiva del Casmu cuestiona la instalación de una clínica psiquiátrica particular en un exsanatorio

En la presentación, la gerenta de Centros Médicos Patricia Moreno —señalada como la responsable del proyecto— señaló que el arrendamiento del sanatorio a esta clínica, así como la tercerización en la atención y la internación de pacientes en casos vinculados a la salud mental y al consumo peligroso de sustancias psicoactivas, le significarían al Casmu un ahorro de US$ 20.000 al mes. Esto es puesto en duda por la oposición, que aún hoy sigue sin conocer los términos del contrato.

La propuesta comercial incluía un “precio diferencial en la tarifa plana” para la atención de estos pacientes que redundaría en el ahorro mencionado, el 18% de las utilidades de la venta de servicios en la clínica a otros prestadores y el mantenimiento “edilicio y funcional” del ex Casmu 3 durante el tiempo que dure el arrendamiento, estimado en 10 años. Se trata de un edificio de 1.200 metros cuadrados edificados con un área de internación de hasta 32 camas.

Otro de los beneficios esgrimidos pasa por el mayor apoyo del gobierno a iniciativas vinculadas a la salud mental y las adicciones. En la Rendición de Cuentas, ahora a estudio del Parlamento, se prevén US$ 20 millones adicionales para salud mental.

El proyecto, que ya comenzó a funcionar, fue criticado por los directivos de la oposición. Rey y Niggemeyer cuestionaron que la información fuera presentada cuando “las cosas ya están hechas”. Ambos se enteraron de este negocio la noche anterior a la sesión. También indicaron que se entregaba el edificio del Casmu 3 “casi por el mismo precio” por el que la mutualista alquila la expoliclínica de Casa de Galicia en Portones de Carrasco, en avenida Italia y Bolivia, siendo aquel un inmueble mucho mayor.

También dijeron que la última información que habían recibido de ese sanatorio era del 31 de marzo, antes de que los pacientes fueran trasladados a otros centros de este prestador. Según se esgrimió en su momento, la idea era remodelarlo. A su vez, también señalaron que, al pertenecer al Casmu los psiquiatras de la clínica, también ofrece el servicio de emergencia 1727 (del Casmu), eso sería “más que un arrendamiento”.

“Lo que más cuestiono es la falta de transparencia”, resumió en un momento de la sesión Niggemeyer.

El jefe del Departamento de Salud Mental de Casmu, Manuel Alcalde, es a su vez el director técnico de la Garibaldi. Esto también fue señalado por quienes cuestionan el alquiler. Si bien no es infrecuente que el mismo profesional tenga la dirección técnica en más de un centro, fuentes médicas indicaron que en este caso “se le está dando prácticamente el monopolio de la internación psiquiátrica a esta clínica”, ya que en la presentación del negocio se habló de una “tarifa plana” por 25 camas.

“Pensá en los psiquiatras de Casmu, cuyo jefe es también el de la clínica privada. Y además, cuando haya que defender los intereses del Casmu, ¿cuál va a defender él?”, se preguntó uno de los informantes.

“Esto es un negocio ruinoso, por ahorrar US$ 20.000 estamos perdiendo un negocio nuestro. No le veo ningún beneficio”, dijo Niggemeyer, según el borrador de la sesión.

La minoría —que participó en las elecciones de 2022 bajo el lema “El Casmu que queremos”— agregó que ese acuerdo debía resolverse en una asamblea y que si saliera una ley que “prohibiera un sanatorio psiquiátrico”, en sintonía con la progresiva desmanicomialización prevista en la Ley de Salud Mental (19.529), la institución quedaría “atada” por 10 años.

A su turno, Areosa —de la oficialista Médicos Unidos— señaló que el Consejo Directivo del Casmu “tiene amplias facultades” de decidir un negocio de este tipo “sin estar llamando asamblea” y que si se produjera una ley como la señalada, “hay cláusulas para rescindir”. También subrayó que en el sector privado no es necesario apelar a “licitación” alguna o analizar si hay otros oferentes, como sí ocurre en el público. Esto es algo que había reclamado la minoría, apelando a “buenas prácticas empresariales”. Sobre otro de los puntos cuestionados, Areosa respondió que “los centros psiquiátricos no funcionan con psiquiatras propios” sino que se encargan más de la “hotelería” y que a esos centros ya hoy asisten los profesionales médicos del Casmu.

Desde la mayoría se indicó que este negocio le otorga al Casmu un beneficio que no se tenía, en momentos en que aún no se ha recibido la tercera parte del fideicomiso para paliar la grave situación financiera de la institución que, según indicó Barrios en la sesión, “debió haber llegado en julio de 2022” y que esto no ha ocurrido “pese a continuas promesas (del MSP) de que sí”. El monto que percibiría la mutualista está entre los US$ 2,5 millones y los US$ 3 millones.

De esta manera se respondía al cuestionamiento sobre el destino del ex Casmu 3 y su intención original de remodelarlo. En este contexto, agregado a que “un sanatorio cerrado no sale cero”, surgió esta idea de Moreno, que fue estudiada por todos los gerentes, señaló en su momento el presidente Rodríguez, según consta en actas. “Los hechos son dinámicos”, resumió.

Búsqueda intentó hablar del tema con algunos de los dirigentes por la mayoría del Casmu y con el psiquiatra Alcalde, pero prefirieron no hacer declaraciones.

En los últimos días circularon comunicaciones internas sobre el tema. La primera de ellas es de la oposición, que repitió los conceptos expresados por sus representantes en el directorio. Como respuesta a una “carta con críticas a la política de salud mental de Casmu” que “obvia algunos puntos sumamente importantes”, Alcalde respondió en un email que desde mediados de junio Casmu “cuenta con una instalación de internación psiquiátrica” que es “un anhelo de decenas de años”, en referencia a la Clínica Garibaldi. También indicó que la “planta física del Sanatorio 3 ha sido acondicionada en tiempo récord para la función de internación psiquiátrica cuidando todos los detalles necesarios” y que el proyecto “se sostiene en criterios técnicos y económicos”. En esta clínica, agregó, se haría la formación “de médicos residentes en psiquiatría” dentro del Casmu, lo que comenzó a realizarse este año.

“En suma, con este emprendimiento Casmu disminuye costos, controla mejor el flujo de pacientes, mejora la calidad de la estadía y da cumplimiento a lo exigido en la Ley 19.529 y a lo propuesto por el Poder Ejecutivo en materia de atención en salud mental”, concluyó.

