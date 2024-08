La “pelea” necesaria y la resistencia en la calle a la dictadura fueron “casi un monopolio” del Partido Nacional, dicen los blancos

En alusión al Partido Colorado, Heber recordó que existía la “tesis” de que había que dejar que la dictadura muriera sola y que no se debía “pelear”. “Que la dictadura era muy fuerte y que era muy difícil de voltear, de terminarla. (Pero) hay otro partido que tenía en el exilio a su principal líder y había constituido una autoridad en la clandestinidad y que estaba formando jóvenes, del cual yo soy parte, jóvenes que peleábamos y nos formábamos en esa pelea. Éramos bichos raros en Uruguay. Éramos un partido que no se resignaba a esa tesis, la tesis de esperar hasta que aclare. Quería pelear y jugarse por los valores y los principios”, afirmó.

“Por encima de que ahora hay profetas de que fueron los padres de la salida institucional, diría una sola cosa que nadie puede cuestionar y no la dice ningún libro y es que no había salida institucional si Wilson no estaba preso. Con Wilson preso hay elecciones; si no, no había elecciones ni transición. Una elección de un gobierno de transición, porque hubo partidos proscriptos, candidatos presos y después empezamos a fortalecer esa tesis de gobernabilidad. Esa salida no es nuestra, no es la que quisimos los blancos, pero no vamos a retroceder en esa salida que la gente votó ni un metro atrás y vamos a apoyar y dar gobernabilidad”, dijo.

Según Heber, si Ferreira Aldunate hubiera ganado las elecciones de 1971 no se habría concretado el golpe de Estado por parte de Juan María Bordaberry. No se habría dado ese golpe “por nuestro compromiso con la historia, por Wilson, que era un gran demócrata y por el apego con la defensa de las leyes y la libertad. Nos obligan 176 años de historia en esto”.

“Mentira cochina”.

Por su parte, Maiztegui afirmó que “no es opinable” el hecho de que el Partido Nacional se convirtió en el “defensor de las libertades y de la democracia”. “Es demostrable —continuó— en los hechos: todos los presidentes blancos del siglo XIX fueron derrocados”.

La “defensa de las libertades, la defensa de la soberanía popular, la defensa de la intangibilidad de las instituciones, es algo que este partido tiene en su esencia”, añadió.

Maiztegui se refirió más adelante a los años previos a la dictadura. Sobre las elecciones de 1971, aseguró que fueron un fraude porque se llamó a la “gente a votar un candidato que no podía ganar” y porque “esos votos fueron en beneficio de un candidato que no conocía nadie”.

El periodista contó que le “hierve la sangre” cuando oye decir que el actual presidente José Mujica fue “un guerrillero contra la dictadura”. “Mentira, no tiró un solo tiro”, recordó.

En contraste, remarcó, la “acción del Partido Nacional durante la dictadura tuvo las mismas características que tuvieron los viejos dirigentes nacionalistas contra todas las dictaduras”.

“La postura del Partido Colorado, y lo digo evitando toda forma de caricatura, también fue parte de su tradición: ‘dejemos que se quiebren los dientes, desensillemos hasta que aclare, cuando la cosa esté suficientemente gastada aparecemos nosotros’. Ninguno de los grandes dirigentes colorados fue partidario de la dictadura, pero ninguno levantó la voz para combatirla cuando era necesario hacerlo, cuando era fuerte, cuando se llevaba al mundo por delante, cuando tenía pretensiones refundacionales para este país”, cuestionó Maiztegui.

Sobre la izquierda, consideró que es una “mentira cochina” decir que estuvo en contra de la dictadura desde el principio. En tal sentido recordó que la izquierda respaldó los comunicados 4 y 7 emitidos por el Ejército y la Fuerza Aérea de 1973, en un contexto de enfrentamiento de estas dos fuerzas con Bordaberry por la presencia de Antonio Francese como ministro de Defensa.

“Mientras, la resistencia en la calle fue casi un monopolio del Partido Nacional”, aseguró. Además, recordó el episodio de las botellas envenenadas enviadas en 1978 a Lacalle, Mario Heber y Carlos Julio Pereyra, que le costaron la vida a Cecilia Fontana de Heber. “No hubo atentados colectivos contra la dirección de otros partidos, por algo fue”, señaló.

En tanto, García Costa realizó un análisis del actual gobierno. Llamó a “estar atentos” con las medidas que toma la administración de Mujica porque se está “erosionando la democracia”.

