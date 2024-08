La recaudación de impuestos en el agro tendrá una “leve” baja y la presión fiscal se mantiene en casi 8%, según informe de Opypa

El estudio calcula que la recaudación de impuestos pagados por el agro para 2019 será de unos US$ 256 millones, de los cuales US$ 161,4 millones corresponden a tributos sobre la tierra, US$ 102,3 millones a la renta y US$ 30 millones a impuestos indirectos. A eso luego se le descuentan casi US$ 40 millones en concepto de devolución de impuestos.