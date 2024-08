La reina en su laberinto

Hace diez años La reina (Gran Bretaña, 2006) exploraba, bajo la dirección de Stephen Frears, la reacción de la familia real británica y del primer ministro Tony Blair ante la sorpresiva muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París. Al margen de la absorbente y brillante actuación de Helen Mirren, el filme sorprendía por la mirada penetrante al ambiente de la realeza y de la política y a la psicología de los principales personajes involucrados. Diez años después, The Crown (EEUU-Gran Bretaña, 2016), la serie producida y estrenada por Netflix en noviembre último, con diez episodios en su primera temporada, provoca un impacto idéntico al repetir la observación inteligente y profunda de situaciones y personajes. No es casualidad: el guion de La Reina y la creación de The Crown son obra de Peter Morgan, guionista y dramaturgo inglés con notoria inclinación hacia la política interna e internacional de su país. Es bastante previsible que una cabeza y una pluma de la fineza de Morgan, acompañada con un presupuesto más que millonario, den a luz un producto tan redondo en todas sus aristas.