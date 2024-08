Lacalle Pou arranca favorito para ganar el balotaje pero no está todo dicho y el oficialismo buscará reconquistar ocho puntos

“Hoy escuché a un prestigioso politólogo decir que las posibilidades del Frente Amplio en el balotaje tienden a 0. Me gustó eso de matematizar la política, por lo que me propuse un ejercicio”, tuiteó el columnista de Océano FM Andrés Reyes el martes 29 en respuesta a una declaración radial del cientista político Adolfo Garcé.

Garcé había dicho en Radio Oriental que, como el Frente no solamente no alcanzó la mayoría parlamentaria sino que votó mal y sufrirá el impacto del resultado —algo que se corresponde con las reacciones a la defensiva del candidato Daniel Martínez del mismo domingo 27 y el lunes 28— las chances del retener el gobierno se desvanecen para el oficialismo.

La hipótesis de Reyes tiene pocas posibilidades de confirmarse, entre otras cosas porque ahora Martínez necesita al menos un 8% para ganar, mientras que Vázquez y Mujica habían quedado bastante más cerca de la meta en la primera vuelta, de modo que recibieron el arrastre de votos como ganadores netos.

Sin embargo, no solo el amateur Reyes sino también analistas profesionales, como el académico de la Universidad de la República Daniel Chasquetti, la investigadora en ciencias sociales de la Universidad Católica Rosario Queirolo y el sociólogo Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, sostienen que si bien la fórmula Luis Lacalle-Beatriz Argimón arranca ahora como favorita, aún así se está ante una elección competitiva.

Reversión del resultado

Chasquetti diseñó hace unos años un modelo que lleva estudiados los resultados en 63 casos de balotaje en el mundo. Analiza solamente dos variables: la diferencia entre el primero y el segundo y el porcentaje obtenido por el ganador de la primera vuelta.

Aplicando el modelo de Chasquetti este año, las posibilidades que tiene Lacalle Pou de ganar son del 21% mientras que hace cinco años, cuando Vázquez lo derrotó, era apenas el 8%.

“Las mayores probabilidades de reversión del resultado -explicó el investigador- se observan en 1999 y 2019. En el primer caso, Jorge Batlle había sido segundo en la primera vuelta y tenía un 29% de chance de reversión (1 en 3) y eso efectivamente ocurrió. En el segundo caso, el segundo, Lacalle Pou, cuenta con un 21% de reversión (1 en 5). En los balotajes de 2009 y 2014, las probabilidades de reversión eran mínimas”.

Chasquetti advirtió que existen otros factores no incluidos en este modelo que pueden influir decisivamente en el resultado final. “Entre todos ellos, tal vez el más relevante sea el grado de alineamiento con sus líderes de los votantes de los partidos perdedores. Esto fue relevante en el caso de Jorge Batlle en 1999 y puede serlo también este año. En aquel entonces, Batlle negoció con el candidato del Partido Nacional, Lacalle Herrera, una coalición de gobierno y juntos recorrieron el país buscando el voto nacionalista. Veremos si esta estrategia tiene éxito en un escenario de menor probabilidad”, concluyó.

“En el 25% de las elecciones con segunda vuelta se producen reversiones del resultado. Es decir, en una de cada cuatro elecciones, el segundo termina alcanzando la Presidencia”, escribió en 2014 el politólogo en Montevideo Portal, pero entonces las chances para Tabaré Vázquez eran mucho mayores porque el Frente había obtenido mayoría en ambas cámaras y nada menos que un 47,8% de los votos en octubre.

Sin adoptar una postura tan radical como la de Garcé, el también politólogo de la Universidad estatal Antonio Cardarello, dijo a Búsqueda que las chances del Frente Amplio son más bajas que otras en este balotaje, entre otras cosas por las características del candidato. “El Frente tuvo una buena votación pese a Martínez”, opinó Cardarello, aunque también recordó que, a diferencia de Lacalle Pou, arrancó la campaña con un saldo de imagen positivo en la opinión pública.

Chasquetti, en cambio, no carga tanto la responsabilidad en Martínez, que en estos días está recibiendo fuertes críticas internas de los propios dirigentes frentistas, sino en lo que hizo el Frente durante todo el segundo gobierno de Vázquez e incluso en el legado que dejó José Mujica en su pasaje por la Presidencia.

Al resaltar más el peso de lo que ocurre en el largo plazo que la incidencia de la propia campaña, Chasquetti parece apoyarse en clásicos estudios de opinión pública estadounidenses que, ya a mediados del siglo pasado, afirmaron que las decisiones de la mayoría de los votantes se producen en el largo plazo y no en la agitación mediática de las campañas, en las que se invierten muchos recursos para cazar a los famosos indecisos.

Los investigadores Kurt y Gladys Lang, por ejemplo, habían sostenido que “los cambios en la opinión pública y en el clima político general pueden ser menos característicos en los días de excitación que en los períodos de calma entre las dos campañas”.

En esa línea, explicó Chasquetti a Búsqueda, aunque el ex vicepresidente Raúl Sendic y la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz, famosa por sus desplantes, no sean actores directos de la campaña, en la decisión de los electores pesa, además de la economía y la seguridad, los problemas que se presentaron en la petrolera estatal Ancap y las posturas en torno al decreto de esencialidad y en general en el manejo de la educación, entre otros.

Para Queirolo, el hecho de que la situación de la economía no es favorable como sí lo era en 2009 y 2014 y también en 2004 pero al revés, no ayuda al Frente.

De todas formas, la investigadora fue cauta y opinó que “hay que esperar la campaña”. Respecto al papel de la coalición y la mayoría parlamentaria, indicó que “si bien el electorado uruguayo es relativamente sofisticado no sé si tanto como para valorar eso a la hora de decidir”.

Queirolo se preguntó: “¿Cuánto duraría la coalición encabezada por Lacalle Pou si ganase el Frente?” y recordó que también puede ser positivo para el funcionamiento del sistema que un gobierno no cuente con mayoría a priori y tenga que negociar caso a caso o con algún partido como ocurrió en el pasado.

En busca del voto perdido

Todos los investigadores consultados coinciden en que el Frente, a pesar de ser la primera fuerza igual que en 1999, entra a la carrera por ganar el balotaje con una desventaja extra, porque no tiene partidos aliados a los que recurrir.

Porzecanski, uno de los primeros que advirtió un escenario parecido al de 1999 en el que el Frente Amplio ganó en primera vuelta y perdió en segunda, recordó esta semana que incluso en aquella oportunidad, en la que Vázquez llegó al 45% y fue derrotado por Jorge Batlle, que cambió el colorado por el celeste, tuvo el respaldo de un candidato a la Presidencia, Rafael Michelini, del Nuevo Espacio.

Este 24 de noviembre, en cambio, si bien la fórmula Martínez-Villar puede aspirar a captar a ciudadanos que en octubre votaron a otros partidos, no cuenta ni siquiera con el respaldo explícito de los pequeños partidos encabezados por exfrenteamplistas como Gonzalo Abella (Unidad Popular –UP-), César Vega (Ecologista) y Pablo Mieres (Partido Independiente –PI-) ya que los dos primeros anunciaron que anularán su voto y Mieres, que quedó afuera del Senado, apoya a la coalición opositora.

Esa disidencia no significa que bastantes votos de la UP, el Peri y el PI no respalden finalmente a Martínez, sobre todo porque a las resistencias fuertes a Lacalle Pou se suman las que tienen con el general Guido Manini Ríos y su Cabildo Abierto.

Para crecer por el centro, la apelación hecha por Martínez a José Batlle y Ordoñez y Wilson Ferreira y el empleo de la bandera uruguaya junto a la de Otorgués marca una estrategia previsible en busca de ampliar la base electoral.

El problema –según Chasquetti- es la poca información disponible para conseguir esos alrededor de 200 mil votos perdidos, que representan el 8% tranquilizador. Según este politólogo, lo mejor para el Frente Amplio sería realizar Focus Group para llegar a este electorado con el mensaje adecuado, pero lo más probable es que el oficialismo realice lo más sencillo: una campaña negativa (que no significa sucia) hacia el candidato de la oposición, cargando las tintas en las diferencias en el seno de la novel coalición multicolor.

Para Porzecanski, Martínez puede aspirar razonablemente a crecer entre cinco y seis puntos, tres obtenidos de los partidos chicos y otros tres de votantes colorados, cabildantes e incluso blancos, pero eso no alcanzaría para el triunfo.

El escenario más probable que se planteó Opción Consultores luego de la última encuesta de octubre que le daba 38% al Frente era un balotaje donde finalmente Lacalle ganaría 47% a 42%.

Ese escenario y los ajustes que se produzcan en la campaña colocan al oficialismo en una situación difícil y ante la necesidad de “una remontada muy importante” si quiere realmente el cuarto gobierno.

Entre las fortalezas del Frente Amplio detectadas por Opción estuvo “una mejora en la comunicación relativa a la gestión de gobierno” y con ello “desestimulado la necesidad de un cambio”.

Además de haber logrado una movilización fuerte de su militancia, “con un resurgimiento del sentimiento frentista”, el oficialismo “ha mejorado la percepción relativa a la economía” y por lo tanto tiene como fortaleza ser “la opción menos costosa” porque “el cambio siempre presupone incertidumbre y costos” y gracias a “asociar a la oposición a políticas de ajuste y deterioro del ingreso de los trabajadores” creció seis puntos porcentuales desde julio, señala Opción.

Esa mirada coincide con la que tienen los propios frentistas. Eduardo Vaz, que fue coordinador de campaña de Mario Bergara, dijo a Búsqueda que desde mañana viernes saldrán a hacer campaña y a recorrer el país, aunque admiten que se trata de una tarea muy difícil. Vaz, igual que antes el colorado Ernesto Talvi, apeló a la metáfora futbolística de un gol en la hora.

Los politólogos, a su vez, coinciden en que el equipo de Lacalle hizo una muy buena campaña y casi no cometió errores.

Aunque Martínez, en su carrera a la presidencia, quiso mostrarse como una personalidad brillante y multifacética: buen estudiante, resistente a la dictadura, ingeniero y empresario de éxito, dirigente sindical de principios, gobernante con experiencia de gestión, constructor de equipos y negociador, Chasquetti encontró un punto débil que explica su poco convincente oratoria: estuvo cinco años en el Parlamento e hizo 119 intervenciones, mientras que su rival habló 705 veces en los 20 años de legislador.

Para Oscar Bottinelli, después de la primera vuelta ya no es una moneda al aire, pero de todas formas la elección no está decidida y los dos tienen desafíos.

2019-10-31T00:00:00

