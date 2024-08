Lacalle Pou cierra la campaña con la mira puesta en el balotaje

Quizás hace no tanto podía hacer algo más de ruido esa imagen de un colorado de poncho blanco festejando a un Lacalle. Pero ciertamente no ahora ni tampoco en este último bastión de resistencia del Partido Colorado en el que se ha convertido Rivera. El propio candidato contó cuando acompañó a su padre Luis Alberto Lacalle Herrera por primera vez a un acto por estas tierras fronterizas en el año 1984 y le cayó una pedrada que retumbó en un techo de chapa. “Ojalá que algún día esta piedra se transforme en votos”, respondió el expresidente. Los tiempos cambian. Ahora ni siquiera llama la atención el borroneo de las fronteras de los partidos tradicionales. Y esa es una situación que el candidato nacionalista está buscando enfatizar en este último tramo rumbo a las elecciones del domingo 27.

Si hay algo que hoy se observa con una nitidez que no existía hace unos meses, es que Lacalle Pou ya está en modo balotaje. Ya dejó de hablarle a electorado en nombre del Partido Nacional. Ahora lo hace como un líder autoproclamado de todo el arco opositor. De manera un tanto precoz le tira guiños permanentes a la idea de que ya hay algo negociado como para salir todos juntos y alienados en la noche misma de las elecciones de octubre. No lo dice, pero lo sugiere. Se preocupa en señalar las coincidencias que le buscó a los programas de gobierno del resto de los partidos opositores. Y provoca a quienes cuestionan que “nunca” o “ni locos” se pondrán de acuerdo. “Le van a errar como le erraron con la fórmula” presidencial, que el Partido Nacional abrochó en la noche de las elecciones internas de junio, dijo Lacalle Pou durante un acto en Durazno el lunes 14. Y al otro día, con el aplomo de los que saben que un asunto ya está cocinado, repitió el concepto en Rivera. El miércoles 16 durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el Hotel Radisson, el candidato blanco insistió: “Yo pienso que lo que va a suceder el 27 de octubre es que va a quedar un Frente Amplio que, como no ha sembrado acuerdos ni cercanía con la oposición, va a cosechar soledad”. Y agregó que “del otro lado” va a haber “un conjunto de hombres y mujeres en el Senado y en la cámara de Diputados que van a tener tierra fértil para construir gobierno”. En sus últimos actos el candidato blanco hizo lo que pudo para ambientar la idea de que el próximo será un gobierno “inédito” y “multicolor” que no será blanco, sino “encabezado” por el Partido Nacional.