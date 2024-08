Lacalle Pou mostró estructura, anunció líneas programáticas y presentó su principal carta en políticas sociales: Pablo Bartol

Aclaró que no tiene un perfil técnico. Pero dijo que si lo fueron a buscar es porque está en la “trinchera, laburando con los gurises”. Y también porque hay curiosidad de saber si se pueden aplicar en todo el país algunas de las lecciones que aprendió en un barrio que hace tiempo carga la cruz de la marginalidad y delincuencia. “¿Hay chances o está todo perdido?”, se preguntó. Y enseguida mostró una foto de un gigantesco basural exactamente en el mismo lugar donde hoy se yergue, imponente y prolijo, el edificio que alberga a los estudiantes de Los Pinos. “Yo empecé acá. Al que me dice que en ‘mi pueblo es difícil’, le digo: ‘Vení a laburar a un basural de Casavalle’”. La imagen del liceo, con sus cuidados jardines rompiendo la estética del barrio, se proyectaba en una pantalla detrás de Bartol, que seguía relatando la experiencia de un centro educativo que se financia con fondos estatales y con aportes empresariales y donaciones.

Las lecciones aprendidas fueron el eje de su ponencia. “Si les das cosas de calidad, la gente las cuida, las valora. En Los Pinos no hay una raya en la pared. Es tal el sentido de pertenencia que este año decidimos sacar todas las rejas de las ventanas y las puertas. Más de 70 rejas sacamos. Cuando es algo bueno, la gente lo hace propio y lo ensalza”, destacó, y anunció la construcción para fines de año de un nuevo edificio diseñado por el arquitecto Carlos Ott. “Queremos hacer un icono, mostrar que lo merecés. ¿Vos sos de Casavalle? Te merecés esto. Que los gurises sean protagonistas y no beneficiarios, dejate de la palmadita y pobrecito sos víctima ¡Minga! Tenés que ser protagonista”.

Bartol explicó su punto con casos concretos. Usó como hilos conductores a estudiantes exitosos, a paradigmas propios del “sí se puede”. Uno que empezó jugando al rugby en el barrio y ahora es universitario, otro que se graduó de contador. Y la estrella de la tarde, una historia larga, cinematográfica: un muchacho de Casavalle que accedió a una beca de inglés, aprendió el idioma, viajó a Estados Unidos, conoció a una ucraniana, se enamoró y se terminó casando en la misma capilla imperial donde se casaron los zares de Rusia. Anclado en esos ejemplos, Bartol insistió en que “no hay techo” para nadie. “Lo que vos quieras, se puede”, arengó ante un público que ya empezaba a ovacionarlo de manera entusiasta.

En un discurso que fue tomando temperatura política y alejándose de la frialdad técnica de los anteriores oradores, Bartol habló de darle protagonismo a la gente del barrio para transformarlos en líderes. “El cambio se hace con líderes”, afirmó. “Llevo 20 años en Casavalle, y sigo siendo un paracaidista. Me dicen: ‘Gordo, vos la tuviste fácil’. No soy un referente, he sido un referente para unos pocos, a esos pocos los cacé de los pelos y cinché. Pero lo bueno es que ellos cazan de los pelos y cinchan a otros y ahí va saliendo el racimo. No sos bueno para todo el mundo, sos bueno para unos pocos”, explicó. Dijo que esos líderes locales que vayan subiendo tienen que “arrastrar a los demás, quitarles las excusas”. Y chicaneó: “Con técnicos en 18 de Julio no vamos a cambiar a nadie”. Bartol cuestionó a los “técnicos de siempre, los sabios, los que están lejos del barro”.

Hace unos meses, Lacalle Pou propuso trasladar la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a Casavalle. “Algo por ahí va a haber que hacer, mirar más de cerca a esta gente. Que ese edificio se empape de esta gente”, reclamó Bartol. El director de Los Pinos está en contacto directo con el precandidato blanco desde hace unos cuantos años. En la campaña de 2014, cuando Lacalle Pou propuso su plan Asentamiento Cero, le pidió a Bartol que conociera de primera mano la situación de otras ciudades de la región. “Luis me dijo: ‘Anda a Medellín, que eso es arduo’. Montañas enteras tapizadas de asentamientos. La semana pasada estuve en Buenos Aires, solo para abrir 50 metros de calle en la villa 20, hay 40 familias que tienen que trasladarse. En total son 1.600 familias. Otras realidades. Edificios de cuatro pisos construidos sobre arroyos. ¡Eso es difícil!”, señaló, y prosiguió: “¿Pero difícil Felipe Cardoso? 60 familias viviendo arriba de la basura. Y en 15 años, ¿no los pudieron sacar?, ¿no pudieron? 60 familias, no 1.600. Niños jugando y durmiendo arriba de la basura. ¿No pudiste?, ¿o no fue una prioridad?”.

Bartol se paró en los pedales. Dijo que el senador blanco Álvaro Delgado había sido “muy suave” cuando habló de la violencia en las cárceles. Pero insistió en “abrazar al que está en la mala”. “Los tenemos que llegar a querer, si no, no vamos a tener una sociedad integrada”. Al mejor estilo de un showman que va calibrando las reacciones del público, Bartol cerró su presentación con un grito de guerra: ¡Hay esperanza! Y la gente se puso de pie para aplaudirlo.

La jornada continuó con una cena multitudinaria en la que Bartol fue el tema central. Casi todos eran elogios y tan solo unas pocas dudas. Para algunos dirigentes, la duda radica en que la presencia con un perfil tan alto de un integrante del Opus Dei abra un flanco en la campaña en la campaña electoral.

Evolución hacia la coalición.

El cierre del congreso de dos días —que sirvió y fue hecho para que el sector muestre su estructura y el trabajo de los grupos técnicos antes de largar la campaña— estuvo a cargo de Lacalle Pou. El precandidato habló por casi una hora.

Hubo algunos puntos de contacto con la disertación de Bartol. Una intención de proyectarles una mirada social a los temas. “No hay que dar un uruguayo por perdido“, reclamó. Con su equipo detrás, el senador trazó las líneas del programa, al que denominó Un gobierno para evolucionar.

Y anunció que si llega al poder, necesariamente convocará a otros partidos para administrar el país. “Por primera vez en muchos años, si hay un gobierno de coalición no va a ser de dos partidos”, señaló. Dijo que los blancos deben ser “abiertos” y “entender” que si les toca gobernar no será mediante una coalición de los dos partidos fundacionales. “Vamos a hacer un acuerdo entre tres o cuatro partidos, y eso es una evolución en el sistema político uruguayo”.

