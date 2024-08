Lo nuevo en libros

Escribe libros de terror, con raíces anglosajonas y góticas, pero con su propia impronta rioplatense. Periodista y narradora, Mariana Enriquez (Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego, Nuestra parte de la noche) es hoy una de las escritoras argentinas más leídas y reconocidas fuera de fronteras. En su último título reúne 12 cuentos ambientados en la realidad actual de su país. Allí aparecen sus obsesiones. Una de ellas son los fantasmas, como ocurre en Mis muertos tristes. El escenario es un barrio que supo ser obrero y que ahora es marginal. La protagonista es una mujer de 60 años que se atreve a escuchar a los fantasmas que a veces quieren comprender, otras, vengarse. En estas historias está el mundo pospandémico, el de las selfies, el de TikTok, el del dolor insoportable por las enfermedades, el de las plantas y los animales, el de la transformación corporal. Algunas, muy logradas para crear terror; otras, no tanto.

Título: El último hombre blanco (Letras de Plata)

Autor: Mohsin Hamid

El escritor es pakistaní y su vida ha transcurrido en su país de origen y en los Estados Unidos, donde reside. Ha escrito, entre otras, las novelas Moth Smoke, El fundamentalista reticente y Bienvenidos a Occidente, que han sido traducidas a varias lenguas. “Una mañana, Anders, un hombre blanco, se despertó para descubrir que se había vuelto de un marrón rotundo e innegable”. Así comienza esta novela con reminiscencias de La Metamorfosis de Kafka y su Gregorio Samsa convertido en insecto. El autor parte del “qué pasaría si…”, en este caso, si todos los blancos cambiaran de color y, como consecuencia, de identidad. En ningún momento Anders utiliza las palabras negro o afroamericano, se siente aterrado, no va a trabajar y se tapa su cabeza en la calle con la capucha del buzo. Hasta que su nueva identidad le trae una nueva vida. Una forma metafórica para hablar del racismo.

Título: El extraño caso del enigma Gardel y otros cuentos (Astromulo)

Autor: Pablo Silva Olazábal

“La auténtica realidad siempre es poco realista”, dice uno de los acápites de este libro que pertenece a Frank Kafka y anticipa el tono extraño de los relatos que se leen a continuación, aunque es una extrañeza con algo de humor. El propio título del primer cuento, y del volumen, hace alusión a ese tono con una historia de dobles o de identidades esquivas a través de personajes duplicados (unos gemelos, unos ancianos) o triplicados (la figura del protagonista, narrador y autor, todos con el nombre de Silva). “Es por todos sabido que un Aleph es aquel punto que contiene todos los puntos del universo —y en ellos todo lo que ha sido, es y será exhibido al mismo tiempo—“, dice al inicio El Aleph de Suárez, y por allí anda la influencia de Mario Levrero con su pasaje a otra realidad sin abandonar la cotidiana. Periodista cultural y narrador, el autor ha publicado cuentos y novelas, entre ellas, las premiadas Pensión de animales (2015) y El run run de las cosas (2021).

Título: Visceral (Páginas de Espuma)

Autor: María Fernanda Ampuero

La escritora de Pelea de gallos y Sacrificios humanos considera el ensayo como una herramienta para expresar su verdad sin vueltas, con la esperanza de que sus lectores comprendan los dolores que ella ha atravesado. Esa convicción se refleja en su último libro, donde la autora ecuatoriana radicada en España nos lleva mediante su propia vida a través de los temas que explora como el abuso, la gordofobia y la maternidad. Ampuero confronta al lector con ira y lo interpela desde lo íntimo para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Se despoja de todo tipo de velo y ofrece a cambio una lectura cruda y honesta, donde no se ve obligada a atarse a las reglas de la ficción. Con una escritura sólida, desgarradora, y una desnudez esperanzadora, el libro posee un poder especial de desnudar un alma.

Título: El viaje (Banda Oriental)

Autor: Armando Sartorotti

Esta novela del fotógrafo y escritor uruguayo, ganadora del Premio Narradores de la Banda Oriental 2023, tiene como protagonista a Pablo Sanromán Wojcik, un exiliado político que después de 33 años regresa a Uruguay. El retorno da pie para contar su historia de ida y vuelta con pasajes por Argentina y Suecia. Y también de ida y vuelta son las cartas que Pablo les escribe a sus familiares y algunas que recibe y se intercalan con sus recuerdos y vivencias. En el prólogo, el escritor Martín Lasalt destaca el gran poder de evocación y la claridad y precisión en la narración del autor: “Los ideales, los caídos, la sociedad que siguió sin él aparecen como breves golpes de emoción sobre los que no regresa: queda una acumulación de aceptaciones y renuncias que caracterizan una voz que no cierra temas sino que los abre hasta el final”. El libro estará en librerías a partir del jueves 16.

Título: El museo de los esfuerzos inútiles (HUM)

Autora: Cristina Peri Rossi

“Todas las tardes voy al Museo de los Esfuerzos Inútiles. Pido el catálogo y me siento frente a la gran mesa de madera. Las páginas del libro están un poco borrosas, pero me gusta recorrerlas lentamente, como si pasara las hojas del tiempo”, dice el personaje del primer relato de este libro que descubre que hay 14 tomos de esfuerzos inútiles en ese peculiar museo. Publicado por primera vez en 1983, el libro vuelve a reeditarse. Y quienes lo lean, hallarán que su tono burlón y su crítica social hacia la inutilidad de algunos gastos de los gobiernos mantienen su vigencia. Peri Rossi, su autora, no necesita demasiada presentación entre los uruguayos. La Premio Cervantes 2021, nació en Montevideo en 1941, se exilió en los años 70 y desde entonces vive en Barcelona. Poeta, narradora y periodista, su obra ha sido varias veces premiada.

