Los barrios de la costa, donde el teletrabajo fue más habitual, registraron una caída mayor de los robos

Jorge Larrañaga dejó su impronta marcada en el Ministerio del Interior. Lo hizo con un estilo de conducción abierto, de a pie y frontal, y también con frases dirigidas a defender su gestión que hoy son latiguillos recurrentes en el ministerio, la Policía e incluso los militantes del oficialismo. “Los delincuentes no hicieron cuarentena” es una de esas máximas. Larrañaga apeló a ella cuando la oposición atribuía la baja de los delitos a la poca circulación de gente por la irrupción del Covid-19. El entonces ministro argumentaba que, pese al aislamiento de la población, la Policía no había dejado de arrestar personas y el número de presos aumentaba semanalmente en todo el país.

Stay at home if you can: Covid-19 stay-at-home guidelines and local crime (Quédate en casa si puedes: el crimen local y las medidas sobre el Covid-19 para quedarse en casa) es un trabajo elaborado por los investigadores uruguayos Carlos Díaz, Sebastián Fossati y Nicolás Trajtenberg, vinculados a la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Alberta y la Universidad de Manchester, respectivamente. El estudio —a parte del cual tuvo acceso Búsqueda y que aguarda la conclusión de ciertos análisis para ser publicado— fue discutido la semana pasada durante el VII Congreso Uruguayo de Ciencia Política.