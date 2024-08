Los cambios al retiro militar “son de una magnitud” que pueden afectar “la esencia” del Ejército, advierte su comandante en jefe

En concreto, y como muchos otros militares, mostró su inquietud con el aumento de las edades de retiro para los integrantes de las Fuerzas Armadas y la consecuencia de liderazgo que esto puede causar si no hay cambios en el articulado que se discutirá en Diputados.

El régimen previsional establecido en aquel 2018 aproximó buena parte de las reglas militares al resto de los regímenes (el Banco de Previsión Social, las cajas paraestatales y la “caja policial”), pero mantuvo un tratamiento diferencial para las Fuerzas Armadas. Uno de los más notorios fue la edad de acceso a la jubilación, que pese a algunos cambios siguió en promedio por debajo de la del BPS. De todas maneras, la ley provocó críticas desde el Ejército que continúan hasta hoy. Fregossi, entre otros jerarcas y ya como comandante en jefe, cuestionó que incrementara la edad de retiro y redujera sustancialmente el monto de las pensiones por fallecimiento y el de las jubilaciones.

Conformes

El nuevo proyecto de ley de reforma de la seguridad social, elevado en octubre por el Poder Ejecutivo al Parlamento, establece una convergencia de todos los sistemas jubilatorios a un sistema previsional común. Esto determina que se suban las edades de retiro alrededor de cinco años a los funcionarios militares. Así, por ejemplo, la edad de retiro de un soldado pasará a ser 53 años y la de un coronel, 65. La transición para que esto ocurra es de 20 años, comenzándose a aplicar en 2033 para quedar completamente lista en 2043.

La modificación no cayó bien en el Ejército. Se elaboraron estudios de impacto de cómo se van a proyectar esos cambios en el futuro de la institución y se informó de los contenidos de la posible ley a todos los miembros, en especial a los más jóvenes, para que comprendieran que la reforma descarta temas propios de la actividad militar que el régimen general no cubre.

Previo a que el proyecto fuera remitido definitivamente al Legislativo, los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas participaron en una reunión junto con Javier García, ministro de Defensa Nacional, y Rodolfo Saldain, uno de los redactores de la reforma. Allí las autoridades militares plantearon reparos sobre todo técnicos. Días después el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el respaldo del Ministerio de Defensa, entregó ocho ideas para mejorar el tratamiento de la “caja militar”. Siete fueron integradas al proyecto final, vinculadas a las pensiones a la viudez, a las personas que fallecen en acto de servicio o que tienen incapacidades en actos de servicio y a excepciones al aumento de las edades de retiro en los rangos de sargento segundo, cabo primero y cabo segundo.

García valoró los cambios y, con respecto a las edades de retiro que se plantean en el proyecto, explicó que los integrantes de las Fuerzas Armadas que configuren causal de retiro en los próximos 10 años no se verán alcanzados por la reforma. “Doy un solo dato: no va a haber ningún cambio para ningún integrante de las Fuerzas Armadas que genere causal de retiro de aquí al 1° de enero de 2033. Así que estamos conformes con el trabajo que se hizo. Es una reforma solidaria, equitativa y responsable porque todos sabemos en Uruguay que si no se reforma la seguridad social, de aquí a unos años colapsa”, sostuvo en octubre durante una conferencia de prensa.

La Cámara de Senadores dio un trámite exprés al proyecto y lo aprobó el 29 de diciembre con votos del oficialismo. La discusión en Diputados podría ser más compleja, a juzgar por declaraciones de legisladores de Cabildo Abierto. “Podemos seguir bancando el déficit del BPS sin ir a una reforma que se discuta en tan poco tiempo”, declaró el diputado Álvaro Perrone el lunes 16 en el programa Desayunos informales, de Canal 12.

