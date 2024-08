Los criptoactivos salen de su “invierno” y tienen una “demanda creciente” de inversores

La suba de la cotización que el Bitcoin tuvo esta semana –cuando superó los US$ 50.000– parece mostrar que los activos virtuales dejaron atrás una racha de malas noticias que habían provocado su desvalorización. El 2023 cerró con una “gran expectativa” de que la cripto con más mercado se valorice como consecuencia de lo que en la jerga se conoce como halving, que es el proceso que marca en gran medida su ciclo de valor.

Para el CEO de Cryptotrust Fiduciaria, Martín Larzábal, el comportamiento del precio de estos días del Bitcoin no es sorprendente. Una de las principales explicaciones de esta alza es la reciente aprobación de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) de varios ETF de Bitcoin.

Después de la aprobación de la SEC, el Bitcoin se valorizó (pasó de una cotización de en torno a US$ 44.000 a US$ 47.000), pero luego volvió a bajar de precio y rozó los US$ 40.000. Larzábal indicó que esta tendencia a la baja continuó hasta que se limpió el efecto de estos movimientos.