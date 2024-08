Los municipios de Montevideo mantienen atrasos de entre dos y cinco años en reclamos de podas y corte de raíces

Luego de sufrir varios robos en su propiedad, ubicada en las inmediaciones de las calles José L. Osorio y Plácido Ellauri, Jimena decidió presentar un reclamo formal ante el municipio CH (Tres Cruces, Parque Batlle, Buceo, Pocitos y Punta Carretas) para pedir una poda. En la entrada de su casa hay dos árboles que tapan la luz de la calle y dejan en sombra su puerta, lo que a su entender la hace más insegura. El reclamo lo inició en diciembre de 2022 y todavía no tuvo respuesta y, a juzgar por el escenario general, todavía deberá esperar varios meses más.

El ornato público no puede intervenirse de forma particular por la ciudadanía. Así, los vecinos tienen dos alternativas: esperar por la respuesta municipal o recurrir a una lista de proveedores privados avalados por el gobierno departamental. Este último camino implica afrontar un importante costo. En el caso de Jimena, por ejemplo, el presupuesto que le dieron los proveedores privados para podar los árboles de la entrada fue de casi $ 30.000.

Según indicó, el déficit responde a falta de presupuesto y personal. “No es nuestra única competencia. Hacemos malabares para poder atender todo lo que tenemos que hacer”, dijo. Para este año, mediante un refuerzo de los recursos, se propone llegar a atender 1.000 casos.

Antía sostuvo que los retrasos se dan en todos los municipios y son un problema anterior a la creación del tercer nivel de gobierno. Solo en arbolado su municipio destinó en 2021 y 2022 alrededor de $ 20 millones y en 2023 pretende llegar a $ 30 millones.

El municipio C (Aguada, Aires Puros, Brazo Oriental, Capurro, Prado, Goes) vive una situación similar. Según informaron a Búsqueda desde su División de Áreas Verdes, en 2022 se atrasó la adjudicación de licitaciones por cambiar de sistema de compras, lo que se sumó a demoras generadas en la pandemia. Reconocieron que el municipio está atendiendo hoy reclamos que ingresaron hace tres o cuatro años.

Los reclamos pendientes son más de 2.300 y, al igual que el municipio CH, tienen previsto un incremento presupuestal para reducirlos.

En el municipio E (Malvín Norte, Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda, Malvín), los atrasos son de “un par de años”, según dijo a Búsqueda su alcaldesa, Mercedes Ruiz. Los motivos se repiten: faltan recursos.

“Además, el nuestro es un municipio jardín, con muchísimas áreas verdes, con más de 45.000 ejemplares, por lo que no damos abasto”, contó.

Ruiz aseguró que las solicitudes por podas puntuales se dispararon en el último tiempo debido a la inseguridad. Igual que en el caso de Jimena, los árboles tapan las luces y favorecen los robos.

Desde Áreas Verdes del municipio detallaron que en 2022 ingresaron 1.506 solicitudes y se finalizaron 881, por lo que resta atender 601.

Modalidades

Municipios como el A (Paso de la Arena, Nuevo París, Belvedere, La Teja, Cerro, Casabó) dicen no tener retrasos porque el tiempo de respuesta para estas solicitudes es de unos dos años. Así, explicaron a Búsqueda desde Áreas Verdes, las solicitudes atendidas este año son en su mayoría del año 2021 y de los 1.000 reclamos recibidos se atendieron hasta ahora 275.

“Los demás no tienen urgencia, por lo que se realizarán posteriormente”, argumentaron. Dijeron tener “un poco más de retraso” en el arreglo de raíces y veredas, que sí reconocieron debería atenderse con mayor premura.

La alcaldesa del municipio B (Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro), Silvana Pissano —exdirectora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo—, explicó que en las podas hay competencias compartidas. En las avenidas principales y los parques, la responsabilidad es de la comuna y no del municipio, dijo.

En su zona llegan en promedio unas 500 solicitudes anuales vinculadas a la poda. “Un 40% son reclamos de vecinos, pero el resto responden a nuestra propia evaluación técnica”, detalló. De ese total, logran atender en tiempo y forma alrededor del 50% de los casos, tras un intenso trabajo de jerarquización, agregó.

“Muchos reclamos no tienen razón de ser. Falta que los vecinos entiendan que los árboles son un elemento vivo, que no está al servicio de la iluminación; porque muchas personas piden el raleo porque tapan un foco o porque las ramas trasvasan la altura de sus viviendas y tapan sus desagües en la azotea. Pero no podemos cortar un árbol por eso, con lo que significa ambientalmente”, argumentó Pissano.

En el municipio D (Toledo Chico, Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi), en tanto, dijeron priorizar las solicitudes vinculadas a roturas de veredas, mientras que la poda aérea buscan solucionarla con las licitaciones masivas. Igualmente afirmaron estar “bastante al día con los pedidos”: si bien la cantidad de reclamos que ingresan es muy variable, en promedio se registran 500 por año y se ejecutan cerca de 400. En lo que va del 2023 ya ingresaron 290.

Consultados respecto a la lista de proveedores particulares, aseguraron que debido a los altos costos dichas solicitudes son “casi inexistentes” en ese municipio.

