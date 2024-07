Los niños de los asentamientos uruguayos “sueñan con ser narcos”

De acuerdo con el ex vicecanciller, hay que “salarizar a los no salarizados” y “organizarlos” de forma tal que ellos puedan también “capturar esa renta oligopólica” que a veces se distribuye entre empresas y sindicatos de manera “tácita”. Si no ocurre, pronosticó que esas personas “seguirán siendo ejército de reserva del narcotráfico”.

Para apoyar a esas personas “desprotegidas”, Porto propuso “regular absolutamente todo lo que tiene que ver con el consumo de los medicamentos, ropa (y) alimentos”. El objetivo es “regular para proteger a los individuos que no están sindicalizados y no se pueden proteger”, insistió. Reconoció que seguir ese camino es difícil porque es “meter directamente el dedo en la llaga del poder económico de cada uno de los países”.

Asesor principal en Estrategia y Desarrollo Organizacional de Luis Almagro, Porto ocupó tres cargos durante el segundo gobierno del Frente Amplio (2010-2015). Fue presidente del directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, después subsecretario de Economía y culminó el período como viceministro de Relaciones Exteriores.

Porto realizó estas apreciaciones en el marco de una charla sobre “La izquierda en Latinoamérica”, organizada por la lista 5005 en la sede del Comité Shangrilá del Frente Amplio. En la mesa participaron además el ex prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa (2010-2015), el dirigente del PIT-CNT Ismael Fuentes y el director del Instituto Cuesta-Duarte de la central sindical, Milton Castellano. El moderador del debate fue el director del Instituto de Formación Profesional y referente de la lista 5005, Eduardo Pereyra.

Educación.

Porto dedicó el tramo final de su intervención a hablar de la educación. Apoyándose en estudios de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo, sostuvo que debe priorizarse el salario docente como motor del cambio en la educación.

“Si hay que elegir, elijo por la formación docente. No hay educación buena si no hay docentes buenos, y no hay docentes buenos si no están bien pagos”, declaró. Añadió que “está demostrado en América Latina” que “la inversión en ladrillos, en nuevas escuelas, en nuevos liceos” no tiene “resultado ninguno”.

Porto dijo que las investigaciones han dejado de manifiesto que los niños de los asentamientos llegan con una brecha de vocabulario muy grande respecto a los niños de familias con mejores ingresos. “La diferencia entre un buen maestro y un mal maestro explica cubrir el 25% de esa brecha”, agregó. Relató que superar eso requiere tiempo y que si durante cuatro años seguidos esos niños tienen “maestros buenos”, esa brecha se termina. Pero eso supone “buenos maestros”, insistió. “Y eso implica plata”.

Información Nacional

2015-10-15T00:00:00

2015-10-15T00:00:00