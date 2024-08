Luis Lacalle Pou le avisó a Jorge Larrañaga que la seguridad no es su monopolio y reclamó a los blancos “fraternidad” para ganar

Hacía un buen tiempo que el senador y precandidato blanco Luis Lacalle Pou no participaba en un plenario sectorial. Pero el lunes 4 fue hasta la sede del Partido Nacional y estuvo presente durante una reunión de la Lista 404. Y no fue algo casual, hubo una estrategia pensada, una necesidad de mandar un mensaje a dos bandas: que el tema de la seguridad no es monopolio de su contrincante interno, el senador Jorge Larrañaga, y que pese a todo se debe mantener la unidad partidaria para cambiar el gobierno. Una vez más, el pedido de unidad en la antesala de unas elecciones internas.

Lacalle Pou señaló que hoy el tema “por excelencia” es la seguridad pública. Lo dijo en medio de una embestida mediática de Larrañaga, que está juntando firmas para promover un plebiscito que permita reformar la Constitución y, entre otras medidas, habilitar allanamientos nocturnos y crear una Guardia Nacional con militares en apoyo a la Policía. Lacalle Pou —que ya anunció que no firmará esta iniciativa— eligió hablarle directamente al presidente Tabaré Vázquez por este asunto. “Estoy convencido de que hay señales del gobierno que alentaron al delito. No me cabe la menor duda que la ley de liberación de presos del primer gobierno de Vázquez fue a contramano de lo que deberíamos haber hecho”, afirmó. Y cuestionó el concepto de que la delincuencia sea una “consecuencia natural” de la pobreza. “Por supuesto que el que menos tiene muchas veces está más volcado a cometer delitos. Pero también les digo una cosa: los delincuentes más famosos del mundo son multimillonarios, no son los pobres”. También criticó políticas en seguridad aplicadas por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que han ido a “contramano”. Mencionó como un “gravísimo error” el haberles sacado preponderancia a las comisarías barriales, pues se “despersonalizó” la relación entre la Policía y las personas. “Le sacaron caras, nombres, conocimientos, rondas”.

Pero para Lacalle Pou, lo “más grave de todo” es la “falta de apoyo explícito y moral que tienen las fuerzas policiales”. Dijo que están mejor armados pero sin respaldo para actuar. Y en eso responsabilizó al presidente. “Autoridad que no se ejerce, se pierde”, dijo. El precandidato blanco acusó a Vázquez de “esconder” a Bonomi. “Si el recurso es que el presidente se pone al frente de la seguridad, tiene que actuar, tiene que ejercer la autoridad, tiene que dar la cara. El presidente no tiene excusas hoy para no asegurarle la vida a todos los uruguayos”, enfatizó.

Fraternidad. Lacalle Pou hizo luego un alto en sus críticas para decir que se sentía “orgulloso” de su partido. Y habló de que Larrañaga, la senadora Verónica Alonso y el grupo de intendentes están recorriendo caminos “que pueden parecer paralelos”, pero que ”terminarán empujando al mismo lugar”. Y puso énfasis en la necesidad de la “fraternidad” y el “respeto” por las ideas y las herramientas que propongan otros. “Tenemos que estar tranquilos en casa”, dijo. “Es un partido de matices, de discusiones”, señaló. Y reclamó: “Aunque se vean tentados en discusiones donde uno se calienta, nosotros somos gente de unidad, no de divisiones. Y ante el agravio, ante la división, propia de los mediocres, nosotros somos gente de unión. Que no significa no ser firmes, no tener coraje ni dejar de decir lo que pensamos”.

Más firmas. En tanto, desde Alianza Nacional se evalúa como “muy positiva” la campaña pro reforma constitucional, una iniciativa que ha desnudado esos matices a los que hizo referencia Lacalle Pou. No hay unanimidad partidaria sobre esta propuesta que de todas formas sigue recogiendo adhesiones de los distintos sectores. En los últimos días se sumaron el referente del wilsonismo Alberto Zumarán, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, el ex candidato presidencial Alberto Volonté, el dirigente de San José Juan Chiruchi y el senador herrerista José Carlos Cardoso.