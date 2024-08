Magpie Murders, una serie policial británica

Allá por 1950, Raymond Chandler decretaba la muerte de la novela policial clásica, la del whodunit, la del crimen en habitaciones cerradas y de las ancianas metidas a detective. En su ensayo El simple arte de matar, el creador del gran Phillip Marlowe nos recordaba que el crimen siempre se comete por un motivo real y no por uno que solo sirva al ejercicio intelectual del lector. Que los detectives tienen que tener el físico adecuado para serlo y que por lo general esos detectives suelen ser policías o expolicías. En resumen, Chandler venía a decir que la nueva novela policial, inaugurada por Dashiell Hammett en los años 20, “sacó el asesinato del jarrón veneciano para arrojarlo al callejón”, devolviéndolo a quienes lo cometen en la vida real.

Todo eso es verdad, pero no es menos cierto que, si bien el grueso de la ficción policial que se ha creado desde entonces pertenece mayoritariamente al hard boiled o policial duro, los enigmas clásicos y sus ancianitas investigadoras siguen teniendo su parte en el asunto. Alcanza con recordar a la notable Angela Lansbury y su Jessica Fletcher reporteando el crimen y cazando asesinos por toda la geografía de Estados Unidos. Heredera de la aún más clásica Miss Marple creada por Agatha Christie, la serie Reportera del crimen (Murder, She Wrote) fue una de las series televisivas de más éxito en los noventa. Es decir, el tradicional whodunit siguió vivito y coleando a pesar de que el policial duro le comió buena parte del terreno en la ficción. Magpie Murders, serie británica estrenada por AXN, que se puede ver on demand por TCC, se instala en ese margen en que los enigmas y las detectives aficionadas viven y luchan.