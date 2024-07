Markarian tiene “ganas de seguir” en el rectorado, aunque tendrá competidores

También se han manejado los nombres de Juan Cristina, decano de Ciencias, y el de María Simón (Ingeniería). Arim dijo a Búsqueda que no está dispuesto a presentar su candidatura a rector “sin un acuerdo programático y colectivo de los tres órdenes para acordar proyectos consensuados por coaliciones razonables”.

“Para mi candidatura tiene que haber un marco mínimo de acuerdos en los distintos espacios de los órdenes que hoy es bastante difícil de alcanzar. Yo no doy ni un sí ni un no en ese sentido”, dijo el decano, quien se mostró “muy escéptico en que se pueda mover la aguja”.

“Categóricamente, sí”.

“Creo que no es conveniente que la campaña empiece casi cuatro meses antes de la fecha de vencimiento de mi rectorado. No puede ser que estemos discutiendo esto. Yo prefiero trabajar en los temas pendientes como para ponerme a discutir con este y con aquel”, afirmó Markarian.

Si bien no ha confirmado que vaya a presentarse a la elección, lo sugiere. “Yo tengo cosas para terminar, algunas las quiero hacer ahora, antes del 27 de agosto, y tengo ganas de seguir con las cosas que me quedan, y con otras nuevas”.

“Lo que no voy a hacer es entrar en campaña ya, no voy a hacer una plataforma pasado mañana. Me puedo dar tiempo hasta el 25 de junio para eso… A la vez digo que, efectivamente, es razonable que sea candidato y estoy pensando en hacerlo. Categóricamente, sí”, afirmó el rector.

Desde el rectorado de Jorge Brovetto —que se extendió desde 1989 a 1998— hasta el de Rodrigo Arocena, todos los rectores fueron reelectos en su cargo. La última elección de rector, en la que compitieron Markarian y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, dividió a la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), que votó separada en la Asamblea General del Claustro.

A todo esto, el consejo de rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), máximo órgano de esta red, se reunió este lunes y martes en la ciudad de Valparaíso, Chile, y eligió a Markarian como presidente del grupo. El rector sustituirá a partir de este jueves 10 a Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia.

Información Nacional

2018-05-10T00:00:00

2018-05-10T00:00:00