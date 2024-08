Más desubicado que Mujica en Pekín

No escapa a los analistas un tercer motivo. Este es el deseo de Pekín de demostrarle a Washington que China desconoce (o mejor dicho no respeta) el mensaje de la doctrina Monroe, aquella tesis que sostiene que América es para los americanos. China quiere actuar en el tradicional patio trasero de Estados Unidos y ya no se limita a modestos acuerdos comerciales y culturales con Costa Rica o Trinidad y Tobago, sino que avanza en América del Sur, en América Central y no se asusta incluso de pisar tierra mexicana, que es como pisarle los juanetes al Tío Sam.