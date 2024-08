Meses decisivos para la lechería en un marco pleno de incertidumbres y con más de un tercio de los productores con sus números en rojo

Mientras que en el orden de las 1.000 matrículas de remitentes a Conaprole se encuentran en una situación crítica, las industrias uruguayas acceden a la garantía del Estado mediante el proyecto de ley enviado recientemente por el Poder Ejecutivo al Parlamento con el fin de facilitar la adquisición de un préstamo que otorgarán los bancos por un monto de US$ 66 millones. Situación que se deriva del no pago de Venezuela a las compras de productos lácteos nacionales y que pone en jaque la capacidad de supervivencia de la cadena.

Los costos de los intereses que correrían por cuenta del Poder Ejecutivo no podrán exceder del equivalente a una tasa de 4,5% en dólares estadounidenses sobre un monto máximo de US$ 66 millones, que es el saldo impago por parte de Corpovex. Esta asistencia financiera cubre las ventas efectuadas entre el 29 de setiembre de 2015 y el 23 de noviembre de 2015, en el marco del entendimiento del 6 y 7 de julio pasado entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela para la compra de alimentos.

En dialogo con Campo , Ricardo de Izaguirre, presidente del Inale, sostuvo que este préstamo a seis años, en cuyos últimos tres años las empresas correrían con los costos, “se trata de unos U$S 50 millones para Conaprole y los restantes U$S 16 millones para las empresas queseras” en referencia a Claldy, Pili y Calcar. También consideró que se espera rapidez en la aprobación del proyecto de ley presentado. Mientras tanto, las industrias ya se encuentran en conversaciones con los bancos para acceder al beneficio.

Durante el mes de enero, las importaciones chinas de leche en polvo entera fueron aproximadamente de 160.000 toneladas, un 50% más que el año anterior, principalmente de origen neozelandés. Tendencia importadora que se acentuará para el segundo semestre, según consigna Rabobank, dado que el país asiático experimentó una fuerte merma en su producción con una caída de hasta –1,7 % sobre fines de 2015.

Ricardo de Izaguirre insiste en que “todos coinciden en que el crecimiento de la demanda mundial de lácteos, que se ubica en el 2 %, continuará, y que la oferta no presenta la misma intensidad” e incluso que se registre una merma de la capacidad en algunos países exportadores. “La oferta crecerá en un 1 %, no llegando a cubrir los niveles que el consumo requiere. Por lo que, a mediano plazo, se espera que se genere un de­sequilibrio de mercados que aumente el interés por productos”, sentenció el presidente de Inale. Recordó que Nueva Zelanda bajó su stock entre un 4 % y un 5 %.

A propósito de la reactivación de los mercados del mundo, recientemente Argelia realizó una importante licitación que Uruguay no conquistó pero que implica una fuerte demanda captando leche que saldrá del circuito y que posiblemente generará lugares en determinados mercados.

Venezuela

Venzuela actualmente se encuentra abasteciéndose de unas 40.000 toneladas que adquiere a Sancor, “suponemos que en canje por deudas o contratos anteriores ya que oportunamente Venezuela había brindado un apoyo muy fuerte para la recuperación de la empresa”, aseveró De Izaguirre. “Seguramente el país apueste a proveerse de alimentos mediante el cobro de deudas y sabemos que los productos que adquieren, lo hacen pagando mejores precios que los de mercado” por lo que, para el directivo, es una plaza “que no se puede perder más allá de la situación, y se espera que con el repunte del petróleo se transforme en un comprador con fuerza”.

Mientras tanto, se sigue en contacto frecuente con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior SA (Corpovex), que no estaría dando la orden para que el ejecutivo de su país haga el depósito en Bandes.

Se juegan el año

Son 15.000 las personas que se encuentran directamente relacionadas con unos 3.000 predios lecheros remitentes, captando Conaprole más del 70% de la producción de leche del país. Rodolfo Braga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), indicó a Campo que “la incertidumbre reina entre los tamberos, por un lado en lo referente a precios y por otro el foco se centra en la evolución de la crisis en un momento de decisiones muy importantes”.

Gran parte del año se juega por estas fechas con la decisión de gastos importantes en cuanto a siembra de las pasturas de otoño. “Dependiendo de cómo se encare la actividad, será el efecto en la producción del resto del año”, indicó Braga, quien sostuvo que el productor afronta una momento donde no se cuenta con dinero. “El FAL ya estaba comprometido con los proveedores. Ahora es difícil de proyectar cuando no se tiene recursos”, señaló.

Desde la ANPL se informó que gran parte de los productores se encuentran en una compleja situación. Solamente en Conaprole hay 1.000 matrículas comprometidas. “Un 50% de esos productores no están cobrando dado las deudas contraídas, mientras que el restante percibe un saldo ínfimo que se vuelca magramente al retiro familiar, con saldos apenas superiores a los $ 30.000 que dificultan la vida cotidiana si se paga empleado y electricidad”, describió Braga.

Por su parte, la banca pública en Florida aún no registra casos de morosidad por parte de productores lecheros. Sí hay deudas, pero el no pago del cumplimiento de las obligaciones adquiridas aún no llega al 1%, según se informó.

Medidas propuestas

Desde las gremiales lecheras se impulsan una serie de medidas referidas a la disminución de las tarifas de UTE, del IVA para el combustible, la exoneración del IRPF a las rentas lecheras, la exoneración de la tasa consular a la importación de productos para la actividad —que es de un 2% —, así como la necesidad de “crear un fondo que permita un respiro al productor teniendo en cuenta que para setiembre comienza el descuento del FAL y hay que tratar de armar alguna herramienta que permita la amortiguación del pago”, dijo Braga.

Recientemente se reclamó además la prórroga en el inicio del descuento por el pago de las raciones bajo el plan de emergencia implementado el año pasado durante el invierno, que se debe comenzar a pagar desde este junio, y por otro lado, el aplazamiento en la fecha límite de la presentación de los planes de uso y conservación de suelos que vencen el 29 de abril.

Según la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del MGAP, esta fecha límite contempla a los productores lecheros ubicados en el área piloto y que posean 50 o más vacas en ordeñe en una primera etapa. Se define para esta primera fase de la etapa piloto un área dentro de la cuenca del río Santa Lucía. Se pretende que al 30 de setiembre de 2016 hayan presentado planes todos los tambos comprendidos en toda la cuenca lechera del río Santa Lucía.

El presidente de la ANPL sostuvo que todas las gremiales están de acuerdo con la reglamentación implementada hace dos años y cuya fecha de vencimiento ya estaba estipulada para este mes. “Lamentablemente, nos encuentra en una situación muy complicada económicamente y creemos que se puede aplazar el inicio de estos planes, ya que nos significaría un gasto que no le agrega valor a la producción y nos resulta limitante su costo al ser realizado por un agrónomo”. Considerando además que los mencionados planes “solo documentan algo que el sector ya venía haciendo”.

La in?dustria

Wilson Cabrera, vicepresidente de Conaprole, consignó al programa “Diario Rural” de Radio Rural que “es una momento crítico para la lechería, donde algunos saldrán a flote en base al esfuerzo y el tesón característico de los productores lecheros, o se acelerará el proceso para que otros queden por el camino; esperemos que esto sea lo más corto posible y se vuelva a la normalidad”. Agregó que la clausura de tambos es genérica, afectando tanto a grandes como a pequeños productores por igual. La incorporación de nuevos rubros, como la forestación, es otra de las alternativas que se están viendo para sobrellevar el momento.

Cabrera fue positivo al señalar que “para delante ya se avizoran algunos negocios que permiten divisar un horizonte más optimista. El año pasado a esta altura no podíamos colocar nada, ahora hemos bajado el stock, que, sin ser ideal, ya nos permite tener otro aire”. Destacó que los productos lácteos deben estar vendidos de tres a cinco meses en adelante para que funcione el negocio.

Para Conaprole, la incorporación del crédito puente significa respaldar el fondo que se termina en abril y permitir que no se baje el precio que se otorga a los productores por litro de leche. “Eso es el objetivo primordial. Tenemos la esperanza de poder sobrellevar el momento, pero sin ese dinero la baja del precio de la leche es inminente”, aseveró Cabrera.

