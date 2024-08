Milei abrió el año legislativo con un pacto bajo el poncho

Los analistas se dividieron: unos vieron a Milei frenar, otros lo vieron acelerar. En la mente presidencial, donde todo lo que no es insulto es teoría de los juegos, quizás no haya habido ninguna de las dos cosas. Sentado al volante de un auto que encara a otro a máxima velocidad, Milei no accionó ningún pedal sino que abrió la puerta: les permite subirse a los adversarios con la condición de que acepten ir adonde él quiere.