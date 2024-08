Milei, el pragmatismo de la razón versus el dogmatismo de la voluntad

Lula sirve para entender a Milei. Pese a haber prometido dolarizar la economía, bajar los impuestos y cerrar el Banco Central, el presidente argentino se vio obligado a guardar la motosierra en el armario y aumentar los impuestos. Sus credenciales libertarias, sin embargo, no se manchan; el discurso en Davos mostró a un león desafiante que, desde el fin del mundo, vino a decirle a Occidente que estaba en decadencia y que Argentina tenía la solución: él. El mundo, agradecido; sus seguidores, eufóricos.

Lo notable del discurso es que fue oído como libertario por los empresarios pero apreciado como conservador por las masas. Para los empresarios, con Elon Musk a la cabeza, la veneración de la creatividad individual y la vituperación de los modelos colectivistas fue orgásmica, según Musk, que se encargó de dejarlo claro con un meme en X (ex-Twitter). La equiparación del nazismo y el comunismo con la socialdemocracia y el centrismo sorprendió a muchos y excitó a otros. La recepción en redes, sin embargo, coincidía en la decadencia de Occidente pero no se la adjudicaba al colectivismo sino a la islamización: para los fans de a pie, el problema no es el Estado dirigista sino el perforado, cuyo crimen no consiste en inmiscuirse en el mercado sino en descuidarse en la frontera. Milei deplora al Estado; sus justificadores deploran a los inmigrantes. La santa alianza de anarcocapitalistas con conservadores es un monumento a la disonancia cognitiva.