Ministerio de Economía arma la nueva institucionalidad fiscal; pretende que opere como una “política de Estado”

Esa nueva institucionalidad se sustenta en tres “pilares”: el resultado fiscal estructural, el tope de gasto asociado al Producto Bruto Interno (PBI) potencial y el límite al endeudamiento neto. La idea es “dotar de transparencia a la gestión de las finanzas y darles estabilidad a las políticas públicas”, en particular las sociales, explicó.

“Este tema de políticas de Estado tiene que estar asociado a una solvencia técnica” y el aspecto “ideológico no nos parece que tenga que estar sobre la mesa”, enfatizó la jerarca. Se busca que los miembros de estos comités den una “discusión técnica sobre la sostenibilidad de las finanzas”.

Los consultores Pablo Rosselli, por motivos personales, y Javier de Haedo— rechazaron el ofrecimiento para sumarse al CFA, mientras que Alfonso Capurro (CPA/Ferrere) dio, en principio, una respuesta afirmativa, dijeron a Búsqueda varias fuentes consultadas. También una mujer aceptó uno de los tres cargos, que tendrán, en esa fase inicial, un mandato de dos, tres y cuatro años para que haya una “transición escalonada” y evitar la rotación de todos a la vez, dijo Bensión. Después los períodos serán de cuatro años. Otro invitado fue Aldo Lema (Vixion Consultores).

La funcionaria no quiso hablar de nombres en esta etapa del proceso de la convocatoria. “Estamos en un ida y vuelta, sin plazo definitivo. Lo importante es hacerlo bien, conversar con los potenciales candidatos”, resaltó. “Esto no quiere decir que no tengamos urgencia y eso el gobierno lo ha dicho bien claro”, añadió.

Para la elaboración de informes y actas, por ejemplo, el CFA se apoyaría con un secretario ejecutivo pagado con cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo. El comité tendrá que entregar dos informes al año, uno con cada Rendición de Cuentas y otro en torno a febrero, cerrado el año fiscal. Bensión dijo que la intención es que el grupo esté actuando en el segundo semestre de este año y que presente su primer reporte en febrero del 2022.

Desde la izquierda y algunos ámbitos académicos plantean dudas sobre estas innovaciones para Uruguay. Por ejemplo, bajo el título La nueva y marketinera institucionalidad fiscal, los economistas Braulio Zelco, Federico Araya y Martín Vallcorba —exfuncionario del MEF y actual asesor del senador frenteamplista Mario Bergara— escribieron en setiembre de 2020 en la diaria: “Al hilar fino a uno se le viene a la memoria cuando de niño comía un copo de algodón y, al morderlo, desaparecía en la boca, quedando la sensación de que estaba consumiendo la nada misma”.

Economía

2021-06-02T20:10:00

2021-06-02T20:10:00