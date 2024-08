Modificar la Ley Orgánica con “tranquilidad y mesura”

—Mi vocación es seguir ocupando este lugar en el cual me siento cómodo y hemos logrado conducir colectivamente la institución en momentos bastante complejos de una manera más que razonable. La Udelar no se ha quedado paralizada por la pandemia. Rápidamente se movió para cumplir sus finalidades básicas —enseñanza, investigación y extensión—, en contextos tan adversos como los que determinó el Covid-19, y puso todas sus capacidades en beneficio del país. Y al mismo tiempo logró avanzar en sus agendas complejas de largo plazo, como la concreción de la Facultad de Artes o la del Centro Universitario Regional Noreste, que abarca Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. También se han aprobado planes de estudio, concretamos modificaciones internas relevantes como la gestión de posgrados y facilitamos los procesos internos con la generalización del expediente electrónico. Es una institución que no muestra problemas de funcionamiento cotidianos. Y que demostró en la pandemia que es capaz de tomar decisiones en tiempo récord, en términos comparativos con otros países y también con otros organismos del propio Uruguay.

—La Ley Orgánica debe ser modificada en algún momento y la Udelar tiene que encarar esa discusión. Pero con tranquilidad y mesura, identificando dónde están los problemas de esa ley que no nos permiten tener un funcionamiento más armónico. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales, que acaba de cumplir 30 años, no tiene voto en el Consejo Directivo Central. Digo con mesura, porque no es que tengamos problemas de disfuncionalidades. Pero hay cosas por encaminar con mecanismos flexibles, eficientes y democráticos en una institución que tiene otro tamaño, dimensión y características de las que tenía, ya no en la reapertura democrática, sino hace 20 años, a principios de siglo.