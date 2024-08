Mujica convocó a Vázquez y a Astori a la residencia de Suárez para intentar entre los tres revertir la caída del oficialismo

Las once de la mañana del lunes 18 en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. El Consejo de Ministros sesiona, como todas las semanas, alrededor del presidente José Mujica y del vicepresidente Danilo Astori . Ellos comparten lugar en la cabecera de una larga mesa destinada a los integrantes del gabinete. La reunión se suspende un poco antes de lo habitual. Mujica y Astori se levantan y se retiran a una sala contigua, conocida como “la pecera”.

Los tres acordaron no decir una sola palabra de lo conversando esa mañana en Suárez y Reyes. Pero algo transmitieron a sus allegados y a algunos ministros, que fueron testigos indirectos, y así se enteró Búsqueda . Según relataron varios informantes oficialistas, el triunvirato a cargo del Frente Amplio tiene una visión optimista sobre la posibilidad de ganar las elecciones pero coincidió en la necesidad de “mostrarse más” en conjunto y tener una actitud “más activa” en la campaña.

La salida a la cancha de Astori con Vázquez se registró el martes 19 en Florida. El actual vicepresidente había tenido un fuerte cruce con Raúl Sendic, compañero de fórmula de Vázquez, por una supuesta “compra de votos” previo a la elección interna. Sin embargo, las diferencias quedaron a un lado y, teniendo en cuenta el momento crítico del oficialismo según las últimas encuestas, Astori y Sendic se dieron un fuerte abrazo al encontrarse en Florida.

“Nada podemos esperar sino de nosotros mismos, decía Artigas en el peor de los momentos en cuanto a la correlación de fuerzas, cuando tenía que impulsar su proyecto federal. En cuanto a nosotros, los frenteamplistas, este triunfo no depende de nadie más sino de nosotros mismos”, dijo Astori en el primero de los discursos de esa tarde. En el cierre se lo notó emocionado y, con la voz entrecortada, concluyó: “Uno se siente bien cuando está rodeado del pueblo frenteamplista, así que un abrazo para todos. ¡Y vamos a ganar! ¡Vamos a ganar porque nos vamos a esforzar!”.

En otro acto ese mismo día y en la misma ciudad, Astori utilizó un argumento que el oficialismo intentará imponer a partir de ahora. El resumen es que la próxima administración no será sencilla y que por eso solo la puede comandar gente con experiencia de gobierno, explicaron a Búsqueda fuentes del comando frenteamplista. “Que nadie se equivoque. En el próximo gobierno no se podrá navegar con el piloto automático”, dijo con gran énfasis.

Vázquez presentó a Astori durante los actos en Florida como el líder del “exitoso” equipo económico que definió la línea de los dos gobiernos frenteamplistas y anunció que lo seguirá haciendo en un eventual tercer mandato. Ese equipo “no tiene que dar examen ni pruebas” de sus capacidades, subrayó el candidato. “No nos vamos a embarcar en una aventura por si acaso, y le damos seguridad y confianza a la población. Como creo en la inteligencia de los uruguayos, en octubre van a buscar esa seguridad y confianza”, opinó Vázquez.

El día anterior, en la mañana, el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, anunció que, de llegar al gobierno, Azucena Arbeleche sería su ministra de Economía. Esa economista fue la encargada hasta hace unas semanas de la gestión de la deuda externa de los gobiernos frenteamplistas.

Astori destacó la competencia de Arbeleche pero dijo que le llama la atención que diga que no es política sino técnica. “Modestamente creo que no se puede ser ministro sin asumir que uno es un actor político. Un ministro no puede creer que es un tecnócrata”, declaró a la prensa el martes 19.

“Un sacudón”.

La fórmula frenteamplista sigue convencida de que ganará las próximas elecciones. Sin embargo, algunas “luces amarillas” de alerta se prendieron para el comando de campaña tras las últimas encuestas. A pesar de los cuestionamientos de Vázquez a las consultoras de opinión pública, Sendic reconoció el fin de semana que los datos que ubican al Frente Amplio en el 39% de la intención de voto son un “sacudón”.

“Viene bien un sacudón para que todo el mundo tome conciencia de la fuerza que tiene que tomar la campaña y el protagonismo que cada uno de los frenteamplistas tiene que asumir para asegurar el triunfo en la primera vuelta”, dijo el ex presidente de Ancap en una recorrida por Montevideo.

El domingo 17, en un acto en La Criolla de Las Piedras, el intendente de Canelones y primer candidato al Senado por la lista 1001, Marcos Carámbula, recordó una frase del general Líber Seregni para definir la situación actual del Frente Amplio. “El peligro aviva al mamado”, citó y opinó que en octubre el dilema electoral es entre “oligarquía y pueblo”.

Con la presencia del director de la Fundación Líber Seregni, Agustín Canzani, el secretariado ejecutivo del Frente Amplio evaluó el lunes 18 el resultado de la encuesta de Equipos Mori, que mostró al oficialismo con el 39% de intención de voto. En la reunión se coincidió en que se debe procurar volver a lograr el protagonismo en la campaña electoral, ya que en las últimas semanas el centro fue Lacalle Pou. “En el 2004, y en el 2009, todo giró en base a nuestras propuestas. Hay que recuperar eso”, dijo uno de los dirigentes del Frente Amplio. Por eso, el pedido a los distintos sectores oficialistas es que “salgan a morder”, agregó.

“A poco que se ponga en marcha el aparato, la máquina del Frente Amplio y de los frenteamplistas, no lo para nadie y el Frente Amplio gana sin ninguna duda con mayorías parlamentarias”, dijo Vázquez en un acto en Flores en la tarde del lunes 18.

Varios dirigentes de los sectores frenteamplistas reconocieron a Búsqueda que después de las elecciones internas y hasta hace unos pocos días estuvieron dedicados al armado de listas y a negociar las alianzas políticas. “Eso nos mantuvo fuera de combate”, reconoció uno de ellos.

Pero para otros dirigentes frenteamplistas el problema no es solo la falta de militancia. Integrantes del comando de Vázquez creen que la puesta en marcha de acciones publicitarias está siendo lenta. “¿Qué pasa que todavía hay carteles con el eslogan viejo?”, le preguntó uno de los colaboradores del ex presidente a integrantes de la Presidencia del Frente Amplio el viernes 15, después de hacer varios kilómetros de ruta desde Montevideo a Artigas. Otros querían saber sobre el nuevo jingle de campaña. “Se está escribiendo”, fue la respuesta desde el equipo del candidato.

El pedido de acelerar las acciones llegó rápido y una semana después el Frente Amplio presentó el nuevo jingle. Sin embargo, solo fueron difundidas la música y la letra. La edición del videoclip quedará para los próximos días. Ya están además los nuevos carteles. Vázquez y Sendic se encontraron esta semana cuando viajaron a Durazno y Florida con los encargados de cambiarlos.

